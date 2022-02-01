https://tr.sputniknews.com/20220201/sisi-lakapli-seyhan-soylu-sanik-oldugu-durusmaya-gelinlikle-katildi-1053349395.html

Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı

Sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları kendi hesabından paylaşarak 'sapık' ifadesini... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T14:47+0300

2022-02-01T14:47+0300

2022-02-01T14:47+0300

yaşam

sosyal medya

mahkeme

dava

magazin

gelinlik

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Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının moderatörlüğünü yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu mahkemeye gelinlikle geldi.Soylu, sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu A.E. isimli kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak 'sapık' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Seyhan Soylu gelinlik giyerek katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.'Bana yazdığı mesajlarda aşkını ilan ediyordu'Duruşmada savunma yapan sanık Soylu, “Ben müştekiyi savcılığa şikayet etmiştim. Müşteki ile 3 bin 200 sayfalık yazışmam vardır. Kendisini şikayet ettiğim için beni şikayet etti. Eşimden ayrılmıştım, psikolojim bozuktu. 8 ay sonra 112 kg olmuştum. Hem sağlık hem ruhsal durumum hiç iyi değildi. Bana attığı mesajlara hiç bakmadım. Yaz ayında Seren Serengil’in kiraladığı tekne ile tatile çıkmıştım. Tatilde güneşlenirken bana mesaj attığını gördüm. Ardından birçok mesaj attı. Kendisinden etkilendim. Beni etkileyecek sözler yazmıştı. Çok yakışıklı birisiydi. Bana yazdığı mesajlarda aşkını ilan ediyordu” dedi.'Beni sanal alem aşk oyunun içerisine çekmiştir'Daha sonra müştekiye ulaşamadığını anlatan Soylu, “Telefonunu sosyal medyasını her şeyini kapatmıştı. Benimle dalga geçer gibi hareket etmişti. Ben de bu yaptığına sinirlenerek davaya konu paylaşımları yaptım. Bu suçu işledim ancak bunu müşteki bana yaptırmıştır. Beni sanal alem aşk oyunun içerisine çekmiştir. Müşteki bir sürü insanlarla bu tarz oyunlar yaparak psikolojisini bozmuştur. Bunlar 20-30 kişilik gruplar, Bağdat caddesinin çocukları. Kendilerine kurban seçiyorlar. Seçtikleri kişini psikolojisini bozmak için aşk oyunu oynuyorlar. Onlar yüzünden intihar edenler intihara teşebbüs edenler vardır” diye konuştu.'Hayatımı mahvetti'Soylu, müştekinin annesinin gelinliğini giydiğini söyleyerek, “Bunu bana müşteki yollamıştır. Ben bunu rezil olmak pahasına giydim. Müşteki benden maddi bir çıkar sağlamadı. Sadece bir ara benden 20 bin dolar istedi. O parayı bir yere bırakmamı istedi ben parayı kese kağıdına koyup yere bıraktım. Oradan ayrıldım uzaktan korumalarım orayı izledi ancak parayı alan olmadı. O gün müşteki ile yüz yüze görüştük. Elinde iki köpek vardı. Benim tarzım olan bir insan değildi. Amaç alay etmekti. Amaç nefsimle oynamakmış. Amaç beni aşağılamamakmış. Benim hayatımı mahvetti” ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.'Gelinliği nikah masasında giymeyi düşünürken adliyeye gelirken giydim'Duruşma salonunun önünde açıklama yapan Seyhan Soylu, “Bu dava sanal aşk oyununun davasıydı. Türkiye’de ilk kez mahkemeye gelinlikle gelen kişi benim. Sanal bir aşk oyunuyla karşı karşıya kaldım. Ve bu olaydan birçok ünlü muzdariptir. Sıkıntılar yaşadı. Burjuva çocuklarının sanal oyunu aslında bu. Burjuva çocukları kendi aralarında bir oyun makinesiyle oynar gibi kurbanlarını seçiyorlar ve kurbanlarını önce kendilerine aşık ediyorlar. Sonra da o insanların canlarını acıtıyorlar. Ve maalesef ki bu sıkıntılı diyaloglardan dolayı intihar edenler, para kaybedenler oluyor. Kadınlar ve genç kızlarımız mağdur olmasın diye bu dava açıldı. Adam ‘annemin gelinliği’ diye bir gelinlik yolluyor. O gelinliği bir nikah masasında giymeyi düşünürken, maalesef adliyeye gelirken giyiyorum” dedi.

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sosyal medya, mahkeme, dava, magazin, gelinlik