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https://tr.sputniknews.com/20220201/susa-beyannamesi-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1053357378.html
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:24+0300
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türkiye
türkiye
azerbaycan
tbmm
tbmm başkanlığı
şuşa beyannamesi
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Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.
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türkiye, azerbaycan, tbmm, tbmm başkanlığı, şuşa beyannamesi

Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

18:24 01.02.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.
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