https://tr.sputniknews.com/20220201/susa-beyannamesi-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1053357378.html

Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T18:24+0300

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türkiye

türkiye

azerbaycan

tbmm

tbmm başkanlığı

şuşa beyannamesi

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Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.

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türkiye, azerbaycan, tbmm, tbmm başkanlığı, şuşa beyannamesi