https://tr.sputniknews.com/20220201/tahliye-kararini-ogrenen-silan-topal-adliyeden-aglayarak-cikti-oldurulecegim-biliyorum-1053362784.html

Tahliye kararını öğrenen Şilan Topal adliyeden ağlayarak çıktı: Öldürüleceğim, biliyorum

Tahliye kararını öğrenen Şilan Topal adliyeden ağlayarak çıktı: Öldürüleceğim, biliyorum

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T21:15+0300

2022-02-01T21:15+0300

2022-02-01T21:18+0300

kadına şiddet

tahliye

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Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı.Tutuksuz sanık Rahim Maral, mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıkların iş arkadaşlarını olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Rahim Maral savunmasında, “Olay günü Mithat, Maksut ve bana "yürüyün gidiyoruz" dedi. 'Biz nereye gittiğimizi' sorduk. Mithat, "Akşam 20.00'de Taksim'e işe gideceğiz" dedi. Hep birlikte Tarlabaşı'ndan bir ticari taksiye bindik. Yolda herhangi bir şey konuşmadık. Taksiyle Okmeydanı'na geldik, burada bir sokağa girdik. Girdiğimiz sokakta Mithat'ın eşi Şilan oturuyordu, yanında iki kadın ve bir erkek vardı. Taksi durdu, Mithat taksiden indi, biz Maksut'la taksinin içindeydik. Mithat eşi Şilan'ın yanına gitti ve çekiştirerek taksiye doğru getirdi. Şilan bağırıyordu. O sırada takside arka sağ tarafta oturuyordum. Yaşananlar karşısında şok olmuştuk. Mithat, Şilan'ı zorla taksiye bindirdi. Şilan, taksinin arka tarafına benim yanıma oturdu. Mithat da Şilan'ın yanına oturdu. Şilan ve Mithat araca bindikten sonra taksi şoförü hareket etti" ifadelerini kullandı.'Şilan'dan özür diliyorum'Sanık Maksut Yıldız ise savunmasında, “Keşke ayağım kırılsaydı da o gün, o arabaya binmeseydim. 3 çocuk babasıyım. Mithat'ın Şilan'ı bu şekilde kaçıracağını bilseydim gitmezdim. Pişmanım. Mahkeme huzurunda Şilan'dan özür diliyorum" diye konuştu.'Sonum muhtemelen ölüm olacaktır'Sanık Mithat Topal'ın kendisini sevmediğini söyleyen Şilan Topal beyanında, “Evlilik içerisinde beni döverdi, darp raporlarım vardır. Kendisi beni takıntı haline getirmiştir. Bu süre içinde bir kadınla birliktelik yaşamıştır. Hatta Mithat telefonla beni arayarak kıskandırmak için kadınla görüştürmüştür. Eğer Mithat dışarı çıkarsa yine peşime takılacaktır ve sonum muhtemelen ölüm olacaktır. Hala bana mektup yazmaktadır. Maksut Yıldız, taksiden inerek, beni korumaya çalışan kadını elle müdahale edip itmiş ve Mithat'a yardım etmiştir. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini ve hapis cezası almalarını talep ediyorum" şeklinde konuştu. Şilan Topal'ın babası Abdülhamit Tarhan da sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini söyledi.Olay anında Şilan Topal'ın yanında olan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Hediye Özçelik, “Şilan Topal benim dünürümün kızı olur. Olay günü biz evin önünde oturuyorduk. Bir taksi geldi, Şilan Mithat'ı görünce binaya kaçtı. Mithat, Şilan'ın arkasından giderek bina girişinde yakaladı, Şilan bağırmaya başladı. Yanlarına giderek Şilan'ı Mithat'ın elinden kurtarmaya çalıştım. Bu sırada taksiden bir şahıs indi ve beni itekledi, Mithat'a yardım etti. Çekiştirerek taksiye doğru götürdüler. Mithat'a yapmamasını söyledim. Mithat bana, "Abla benim namusum sen karışamazsın" dedi" ifadelerini kullandı.'Şoka girmiştim'Tanık olarak dinlenen taksi şoförü Mert H. ise beyanında, “Olay günü Dolapdere istikametinde ilerlerken 3 erkek şahıs el kaldırdı. Söz konusu takside o gün çalışmaya başlamıştım. Şahıslar bana 'acil çabuk' dediler. Bu sırada Çağlayan istikametine doğru seyir halindeydik. Bir sokağa girdik ilerde durdurdular, arka koltukta oturan şahıs araçtan indi. Sonra bir bağırtı sesi geldi, "İmdat polis" diye. Şoka girmiştim bu sırada araçtan inen iki kişi, Şilan'ı araca bindirdiler. Aracın önünde oturan şahıs hatırladığım kadarıyla araçtan inmedi. Sonra benim yakama yapışarak 'hadi yürü yürü' diye bağırdı, korktuğum için devam ettim. Şilan araca bindirildikten sonra tepki vermedi. Önde oturan şahıs Şilan'ın konuştuğu şahsa 'bak sadece konuşacaksınız kızım başına bir şey gelirse karşında beni bulursun' dedi" şeklinde konuştu.Mahkeme, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Mithat Topal'ın Şilan Topal'ı kaçırdığı esnada bindirdiği taksinin şoförü Mert H. hakkında suçu bildirmediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.'Öldürüleceğim ben biliyorum'Duruşma sonrası adliyeden polis eşliğinde çıkan Şilan Topal gözyaşları içerisinde araca binerken “Tahliye oldular her zamanki gibi adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben biliyorum" dedi. Baba Abdulhamit Narman ise “Sanığın ölünceye kadar hapis de kalmasını istiyorum. Bu adamın 36 tane dosyası var nasıl bırakıyorlar bu adamı" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210910/sislide-kacirilan-silan-topal-en-fazla-yatacagim-6-7-ay-diyerek-beni-tehdit-etti-1048806202.html

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kadına şiddet, tahliye