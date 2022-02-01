https://tr.sputniknews.com/20220201/tbmm-anayasa-komisyonu-baskanligina-ak-parti-tokat-milletvekili-beyazit-secildi-1053360279.html

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:57+0300

2022-02-01T19:57+0300

2022-02-01T19:57+0300

politika

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anayasa komisyonu

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Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra Anayasa Komisyonu başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt’ı aday gösterdi. Yapılan oylamada Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Beyazıt, üyelere destek verdikleri için teşekkür etti.

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