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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T19:57+0300
2022-02-01T19:57+0300
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Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra Anayasa Komisyonu başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt’ı aday gösterdi. Yapılan oylamada Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Beyazıt, üyelere destek verdikleri için teşekkür etti.
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ak parti, tbmm, anayasa komisyonu, anayasa

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi

19:57 01.02.2022
© DHAAK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi
Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra Anayasa Komisyonu başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt’ı aday gösterdi.

Yapılan oylamada Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Beyazıt, üyelere destek verdikleri için teşekkür etti.
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