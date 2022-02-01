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https://tr.sputniknews.com/20220201/teksasta-ms-13-cetesinden-2-mahkum-olduruldu-abddeki-tum-federal-hapishaneler-kapatildi-1053346435.html
Teksas'ta MS-13 çetesinden 2 mahkum öldürüldü: ABD'deki tüm federal hapishaneler kapatıldı
Teksas'ta MS-13 çetesinden 2 mahkum öldürüldü: ABD'deki tüm federal hapishaneler kapatıldı
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir hapishanede MS-13 isimli çetenin mensubu iki mahkumun öldürülmesinin ardından ülkedeki tüm federal hapishaneler geçici olarak... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:41+0300
2022-02-01T13:44+0300
dünya
abd
teksas
çete
hapishane
rakip çeteler
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Teksas'taki federal hapishanede çeteler arası mücadele nedeniyle yaşanan bir gerginlik sonucu MS-13 çetesi mensubu 34 yaşındaki Andrew Pineda ve 54 yaşındaki Guillermo Riojas öldürüldü.Pazartesi günü sabah saatlerinde yaşanan olayda iki diğer mahkum daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından olası bir misilleme saldırısı ihtimali ve şiddetin diğer hapishanelere yayılabileceği endişesi nedeniyle ülkedeki 120 federal hapishanenin geçici olarak kapatılmasına karar verildi.Kapatma kapsamında mahkumlar hücrelerinde tutulacak, ziyaretler ise iptal edilecek.New York Times'ın konuya ilişkin haberinde ifadelerine yer verilen Hapishane Müdürlüğü Sözcüsü Kristie Breshears, "Hapishane Müdürlüğü, kurumlarımızın iyi düzenini sağlamak için tesislerimizi geçici bir önlem olarak güvence altına alıyor. Bu güvenlik önleminin kısa süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.Geçmişte nadiren rastlanan ülke çapında hapishane kapatma ilanları, son 2 yıllık sürede ise 3 kez yapıldı. Hapishane Müdürlüğü, Nisan 2020'de koronavirüs salgınının cezaevlerinde yayılmasının ardından ve 6 Haziran 2021'de ABD Kongresi'ne yönelik baskın sırasında kapatma ilan etmişti. Üçüncü kapatma ilanı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden kısa bir süre önce gerçekleşmişti.Kaliforniya merkezli MS-13 çetesi, El Salvadorlu göçmenlerin diğer mafyalardan korunması amacı iddiasıyla 1970'li yıllarda kurulmuştu.
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Teksas'ta MS-13 çetesinden 2 mahkum öldürüldü: ABD'deki tüm federal hapishaneler kapatıldı

13:41 01.02.2022 (güncellendi: 13:44 01.02.2022)
© Fotoğraf : Hédi Benyounes / UnsplashHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : Hédi Benyounes / Unsplash
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ABD'nin Teksas eyaletindeki bir hapishanede MS-13 isimli çetenin mensubu iki mahkumun öldürülmesinin ardından ülkedeki tüm federal hapishaneler geçici olarak kapatıldı.
Teksas'taki federal hapishanede çeteler arası mücadele nedeniyle yaşanan bir gerginlik sonucu MS-13 çetesi mensubu 34 yaşındaki Andrew Pineda ve 54 yaşındaki Guillermo Riojas öldürüldü.
Pazartesi günü sabah saatlerinde yaşanan olayda iki diğer mahkum daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından olası bir misilleme saldırısı ihtimali ve şiddetin diğer hapishanelere yayılabileceği endişesi nedeniyle ülkedeki 120 federal hapishanenin geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
Kapatma kapsamında mahkumlar hücrelerinde tutulacak, ziyaretler ise iptal edilecek.
New York Times'ın konuya ilişkin haberinde ifadelerine yer verilen Hapishane Müdürlüğü Sözcüsü Kristie Breshears, "Hapishane Müdürlüğü, kurumlarımızın iyi düzenini sağlamak için tesislerimizi geçici bir önlem olarak güvence altına alıyor. Bu güvenlik önleminin kısa süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Geçmişte nadiren rastlanan ülke çapında hapishane kapatma ilanları, son 2 yıllık sürede ise 3 kez yapıldı. Hapishane Müdürlüğü, Nisan 2020'de koronavirüs salgınının cezaevlerinde yayılmasının ardından ve 6 Haziran 2021'de ABD Kongresi'ne yönelik baskın sırasında kapatma ilan etmişti. Üçüncü kapatma ilanı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden kısa bir süre önce gerçekleşmişti.
Kaliforniya merkezli MS-13 çetesi, El Salvadorlu göçmenlerin diğer mafyalardan korunması amacı iddiasıyla 1970'li yıllarda kurulmuştu.
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