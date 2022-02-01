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https://tr.sputniknews.com/20220201/tesla-54-bin-aracini-geri-cagiriyor-1053353757.html
Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor
Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor
Tesla , bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T16:26+0300
2022-02-01T16:26+0300
dünya
tesla
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tesla araba
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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tesla-izmirde-super-sarj-istasyonu-kuracak-1053261815.html
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tesla, tesla motors, tesla araba

Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor

16:26 01.02.2022
© AP Photo / Gillian FlaccusTesla'nın "Passenger Play" olarak adlandırılan oyun özelliği
Tesla'nın Passenger Play olarak adlandırılan oyun özelliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Gillian Flaccus
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Tesla , bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.
NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.
NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
Tesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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Tesla İzmir'de süper şarj istasyonu kuracak
29 Ocak, 12:21
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