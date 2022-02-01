https://tr.sputniknews.com/20220201/tesla-54-bin-aracini-geri-cagiriyor-1053353757.html

Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor

Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor

Tesla , bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T16:26+0300

2022-02-01T16:26+0300

2022-02-01T16:26+0300

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tesla

tesla motors

tesla araba

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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/tesla-izmirde-super-sarj-istasyonu-kuracak-1053261815.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tesla, tesla motors, tesla araba