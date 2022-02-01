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https://tr.sputniknews.com/20220201/tesla-54-bin-aracini-geri-cagiriyor-1053353757.html
Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor
Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor
Tesla , bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T16:26+0300
2022-02-01T16:26+0300
2022-02-01T16:26+0300
dünya
tesla
tesla motors
tesla araba
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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tesla-izmirde-super-sarj-istasyonu-kuracak-1053261815.html
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tesla, tesla motors, tesla araba
Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor
Tesla , bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.
NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm
kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.
NHTSA, Tesla’nın bir
kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.