https://tr.sputniknews.com/20220201/the-walking-dead-oyuncusu-moseley-olu-bulundu-1053342154.html

The Walking Dead oyuncusu Moseley ölü bulundu

The Walking Dead oyuncusu Moseley ölü bulundu

The Walking Dead'deki 'Mike' rolüyle tanınan oyuncu Moses J. Moseley 31 yaşında hayatını kaybetti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:37+0300

2022-02-01T12:37+0300

2022-02-01T12:38+0300

yaşam

ölüm

oyuncu

the walking dead

şüpheli ölüm

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TMZ'nin haberine göre Moseley çarşamba ABD'nin Georgia eyaletinin Stockbridge kentindeki Hudson Bridge bölgesinde ölü bulundu. Aktörün nasıl öldüğüne ve cesedinin oraya nasıl geldiğine dair inceleme devam ederken, yetkililer cinayet ve intihar ihtimallerini değerlendiriyor.23 Ocak'tan beri ondan haber alamadıklarını ve çarşamba kayıp ihbarında bulunduklarını açıklayan adı belirtilmeyen akrabası, Moseley'in kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini ancak tetiği kimin çektiğinin henüz bilinmediğini ileri sürdü.Moseley'nin menajeri Tabatha Minchew ise yaptığı açıklamada, "Tanıştığı herkes onu severdi. Herkesin gözünde böyle parlak bir ışıktı" ifadelerini kullandı. Michew ayrıca şunları dile getirdi:Moseley, 2012 ve 2015 arasında The Walking Dead'de Danai Gurira'nın canlandırdığı Michonne'un evcil zombilerinden biri olan Mike'ı oynamıştı.

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ölüm, oyuncu, the walking dead, şüpheli ölüm