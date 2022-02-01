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TL dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi
TL dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T07:20+0300
2022-02-01T07:20+0300
ekonomi
merkez bankası
resmi gazete
faiz
kur korumalı tl mevduat
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Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.Altn hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.
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merkez bankası, resmi gazete, faiz, kur korumalı tl mevduat

TL dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi

07:20 01.02.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi.
Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.
Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.
Altn hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.
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