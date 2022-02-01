TL dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi

Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.Altn hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.
Altn hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.