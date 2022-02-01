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https://tr.sputniknews.com/20220201/tokattaki-kazada-yaralilar-camdan-cikarildi-1053329770.html
Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkarıldı
Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkarıldı
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T00:39+0300
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türkiye
tokat
trafik kazası
yolcu otobüsü
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Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında, Rize'den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3’ü şoför olmak üzere 27 kişiden 13’ü yaralandı.Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi.Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 13 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.
türkiye
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tokat, trafik kazası, yolcu otobüsü

Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkarıldı

00:39 01.02.2022 (güncellendi: 00:40 01.02.2022)
© İHA / Nurhan İçmezTokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı.
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / Nurhan İçmez
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Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında, Rize'den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.
Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3’ü şoför olmak üzere 27 kişiden 13’ü yaralandı.
Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.
Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi.
Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 13 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.
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