https://tr.sputniknews.com/20220201/tokattaki-kazada-yaralilar-camdan-cikarildi-1053329770.html

Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkarıldı

Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkarıldı

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T00:39+0300

2022-02-01T00:39+0300

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türkiye

tokat

trafik kazası

yolcu otobüsü

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Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında, Rize'den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3’ü şoför olmak üzere 27 kişiden 13’ü yaralandı.Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi.Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 13 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

türkiye

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tokat, trafik kazası, yolcu otobüsü