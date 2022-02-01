https://tr.sputniknews.com/20220201/tom-brady-emeklilik-icin-henuz-emin-olmadigini-acikladi-1053350897.html
Tom Brady, emeklilik için 'henüz emin olmadığını' açıkladı
Tom Brady, emeklilik için 'henüz emin olmadığını' açıkladı
Ünlü amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'nin 22 sezon ve yedi Super Bowl şampiyonluğunun ardından profesyonel Amerikan futbolundan emekli olacağı iddia... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:10+0300
2022-02-01T15:10+0300
2022-02-01T15:12+0300
dünya
nfl
ulusal amerikan futbol ligi (nfl)
amerikan futbolu
tom brady
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Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilgili haberlere rağmen NFL'den emekli olup olmama konusunda hala kararsız olduğunu açıkladı. 'Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald ve Jim Gray' yayınında konuşan Brady, yardımcı sunucularına "Hala yaşadığımı söylediğim süreçten geçiyorum. Bazen nasıl hissettiğinizi, ne yapmak istediğinizi gerçekten değerlendirmek biraz zaman alır. Ve sanırım doğru zaman geldiğinde, tıpkı geçen hafta söylediğim gibi, öyle ya da böyle bir karar vermeye hazır olacağım" ifadelerini kullandı."Söylediklerimden ve yaptıklarımdan sorumluyum" diyen Brady ayrıca, "Sadece her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, olayları geldiği gibi değerlendiriyorum ve kendim ve ailem için harika bir karar vermeye çalışıyorum" dedi.ESPN ayrıca Brady'nin Tampa Bay Buccaneers ve Los Angeles Rams arasındaki karşılaşmanın muhtemelen son maçı olacağının farkında olduğunu bildirdi. Brady'nin emeklilik için bir zaman çizelgesi olmasa da, bir noktada formasını çıkaracağının farkında olduğu belirtiliyor:"Oynamayı bırakacağım. Bunu anlıyorum. Bildiğimde, bileceğim. Bilmediğimde bilmiyorum. Bununla ilgili bir sonuca varmak için yarışmayacağım."Brady'nin menajeri Don Yee de, emeklilik dedikoduları hakkında yaptığı açıklamada "Tom planlarını tam bir doğrulukla ifade eden tek kişi olacak. Futbol işinin gerçeklerini ve planlama takvimini herkes kadar iyi biliyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tom-brady-22-yillik-nfl-kariyerine-son-verdi-1053271447.html
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nfl, ulusal amerikan futbol ligi (nfl), amerikan futbolu, tom brady
Tom Brady, emeklilik için 'henüz emin olmadığını' açıkladı
15:10 01.02.2022 (güncellendi: 15:12 01.02.2022)
Ünlü amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'nin 22 sezon ve yedi Super Bowl şampiyonluğunun ardından profesyonel Amerikan futbolundan emekli olacağı iddia edilmişti. Ancak diğer kaynaklar, 44 yaşındaki Brady'nin yaklaşan NFL şampiyonluk maçı gibi önemli sezon sonrası maçları nedeniyle planlarını resmileştirmek istemediğini iddia etti.
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilgili haberlere rağmen NFL'den emekli olup olmama konusunda hala kararsız olduğunu açıkladı.
'Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald ve Jim Gray' yayınında konuşan Brady, yardımcı sunucularına "Hala yaşadığımı söylediğim süreçten geçiyorum. Bazen nasıl hissettiğinizi, ne yapmak istediğinizi gerçekten değerlendirmek biraz zaman alır. Ve sanırım doğru zaman geldiğinde, tıpkı geçen hafta söylediğim gibi, öyle ya da böyle bir karar vermeye hazır olacağım" ifadelerini kullandı.
"Söylediklerimden ve yaptıklarımdan sorumluyum" diyen Brady ayrıca, "Sadece her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, olayları geldiği gibi değerlendiriyorum ve kendim ve ailem için harika bir karar vermeye çalışıyorum" dedi.
ESPN ayrıca Brady'nin Tampa Bay Buccaneers ve Los Angeles Rams arasındaki karşılaşmanın muhtemelen son maçı olacağının farkında olduğunu bildirdi. Brady'nin emeklilik için bir zaman çizelgesi olmasa da, bir noktada formasını çıkaracağının farkında olduğu belirtiliyor:
"Oynamayı bırakacağım. Bunu anlıyorum. Bildiğimde, bileceğim. Bilmediğimde bilmiyorum. Bununla ilgili bir sonuca varmak için yarışmayacağım."
Brady'nin menajeri Don Yee de, emeklilik dedikoduları hakkında yaptığı açıklamada "Tom planlarını tam bir doğrulukla ifade eden tek kişi olacak. Futbol işinin gerçeklerini ve planlama takvimini herkes kadar iyi biliyor" dedi.