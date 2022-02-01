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Türk Eğitim Derneği: Lise diploması 11. sınıfta verilsin, 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olsun
© AATürk Eğitim Derneği: Lise diploması 11. sınıfta verilsin, 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olsun
© AA
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarının telafisiyle ilgili dezavantajlı gruplar için özel süreçler planlanması gerektiğine işaret ederek, "Örneğin, yaz aylarında okullarımızı kapatmamalıyız." dedi.
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, LGS'de okul içi sıralandırma yapılması gerektiğini ifade etti ve şunları kaydetti:
"Maalesef, niye yapıldığını anlamadığımız bir şekilde liseler 4 yıla çıkarıldı. Yani kaynak sorunu olan bir ülkede öğretmen sayısında sorun olan bir ülkede nitelikli eğitime erişimde zorlanan bir ülkede, biz eğitimi 12 yıla çıkardık. Avrupa ülkelerinin çoğunda zorunlu eğitim 9 yıl civarındadır. Biz 12 yıla çıkmış eğitimin 11 yıla düşmesinin siyaseten çok kolay olmadığını biliyoruz. Bizim önerimiz şu; 11. sınıfta lise diploması verelim. 11. sınıfta lise diploması alanlar, meslek yüksek okullarına, açık öğretime direkt gitsinler. 12. sınıf üniversiteye hazırlanma yılı olsun. Dolayısıyla cebinde parası olmayanların imece usulü çocuklarını dershane ve kurslara yollamasının önüne geçmiş oluruz ve okulu kıymetli hale getiririz. Okulu kıymetli hale getirmenin ikinci noktasında da artık öğretmenlerimizin kaç kişiyi sınavda başarılı yaptığıyla değil, nasıl yetenekli ve yetkin bireyler yetiştirdiği ile ölçmeye başlayabiliriz. Bunun da bilimsel olarak ölçülmesi mümkündür."
'Vakaların artmasının nedeni olarak tatil gösteriliyor'
Pehlivanoğlu, öğrencilerin yarıyıl tatilinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdü:
"Kovid-19 vakalarının artmasının nedeni olarak tatil gösteriliyor. 2021 Eylül ayını mukayese ettiğiniz zaman 18 yaş altındaki Kovid-19 vaka oranının 21,9'dan şu anda 8,7'ye düştüğü söyleniyor. Dünyada öğrenme yoksulluğunu gündeme getiren Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerde çok daha acı sonuçlar olacağını bilimsel çalışmalarla ortaya koymuşlardı. 2021'i maalesef okulları kapattığımız, çocuklarımızı eğitimden uzak tuttuğumuz bir süreç ile geçirdik. Ama şunu unutmayalım ki özellikle 10 yaş altı için uzaktan öğrenme olmaz, uzaktan eğlenme olur. Bir miktar bilgi verebilirsiniz ama beyin gelişimi açısından öğrenmeyi ve hedeflediğiniz kazanımları gerçekleştirmeniz mümkün değildir."
Müfredatın sadeleştirilmesi önerisi
Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 sürecinde Ulusal Destekleme Programını (UDEP) başlattığını, telafi eğitim süreçlerini devreye alarak destekleme kursları açtığını, okullardaki 4,5 milyon öğrenciye yönelik kazanım testi yapıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Kazanım kayıpları, sınıf bazlı giderilemez. Uzaktan öğrenmede kazanım kayıpları farklı olur. Dolayısıyla aslında bizim tavsiye ettiğimiz süratle müfredatın sadeleştirilmesi, zincir kazanımlara odaklanmaktı" dedi.
'Kapalı sınıflardaki çocukların kayıplarının telafisi iyi takip edilmeli'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitimle ilgili çok doğru bir irade ortaya koyduğunu ve "En son kapanacak yer okullardır" dediğini aktaran Pehlivanoğlu, "Şükürler olsun ki bugüne kadar okulları kapatmadık. Tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi, kapalı olan sınıflardaki çocukların kayıplarının nasıl telafi edildiğinin iyi takip edilmesidir" görüşünü paylaştı.
Pehlivanoğlu, eğitim sistemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Olası kriz dönemlerinde uzaktan öğretimle, kritik, zincir kazanımlarla ilgili hazırlıklı olmak gerekir. Eğitimde tıpkı bir lego gibi üst üste koyarak gidersiniz. Üst üste koyamadığınız bir sistemde başarı sağlamanız mümkün değildir. Uzaktan öğretimde öğretmenlerin dijital yeterliklerini artırmanız gerekiyor. Bugünden elimizde dezavantajlı çocuklarımızın listesinin hazır olması gerekiyor. Kriz anında devreye sokacağımız, aniden hızla değişen teknolojik yatırımları çok büyük miktarda yapmak değil ama krize hazırlıklı olup olduğu anda devreye sokabileceğimiz, bir teknolojik ihtiyaç listesi çıkarmamız gerekiyor. Bunların yanında bir şey daha çok önemli. Merkezi kararla bütün ülkeyi yönetemezsiniz. Geneli değil, yereli baz almanız gerekiyor. Yerele sorumluluk vermeniz gerekiyor. Hatta okul bazlı gitmeniz gerekiyor. Sonuç itibarıyla baktığınız zaman tabii ki Kovid süreci, eğitimde yenilikçi yaklaşımları gerektiriyor. Biz yetkin, çağdaş dünya ile rekabet edebilecek ama kültürel özelliklerimizi de benimsemiş bir insan yetiştirme modeli üzerinden gitmek mecburiyetindeyiz. Mevcuttaki iyiyi oluştururken de dezavantajlı çocuklarımızı, dezavantajlı okullarımızı gündeme alıp onları önde tutmak mecburiyetindeyiz."
'Açık lise, artık ciddi bir okul haline dönüştü'
Pehlivanoğlu, 676 bin dolayındaki çocuğun eğitim sisteminin dışında kaldığını belirterek şöyle devam etti:
"676 bin çocuğumuzun eğitimden uzak kaldığını, açık lisenin artık ciddi bir okul haline dönüştüğünü düşünerek eğitimde fırsat eşitliği için bir eylem planına ihtiyaç olması gerekir. Acilen yapılması gereken en az 5 yıllık bir eğitimde fırsat eşitliği eylem planı hazırlamaktır. Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarının telafisiyle ilgili dezavantajlı gruplar için özel süreçler planlanmalı. Örneğin, yaz aylarında okullarımızı kapatmamalıyız. Yaz aylarında okullarımızı biraz daha açık tutup en azından 3 ayın 1 ayını dezavantajlı çocukların okulda geçireceği bir süreç planlamak mecburiyetindeyiz. Teknolojik ihtiyaçlar, eğitime erişim, öğretmen sayıları ve yetkinlikleri açısından dezavantajlı olanlara ihtiyaçlarında ve kaynak dağıtımında daha adaletli şekilde pozitif ayrımcılıkla gitmek zorundayız."