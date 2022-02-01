https://tr.sputniknews.com/20220201/turk-egitim-dernegi-lise-diplomasi-11-sinifta-verilsin-12-sinif-universiteye-hazirlik-yili-olsun-1053352753.html

Türk Eğitim Derneği: Lise diploması 11. sınıfta verilsin, 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olsun

Türk Eğitim Derneği: Lise diploması 11. sınıfta verilsin, 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olsun

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarının telafisiyle ilgili dezavantajlı gruplar için özel süreçler planlanması gerektiğine... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T15:55+0300

2022-02-01T15:55+0300

2022-02-01T15:55+0300

türkiye

eğitim

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

üniversite

lise

ortaöğretim

türk eğitim derneği (ted)

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Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, LGS'de okul içi sıralandırma yapılması gerektiğini ifade etti ve şunları kaydetti:'Vakaların artmasının nedeni olarak tatil gösteriliyor'Pehlivanoğlu, öğrencilerin yarıyıl tatilinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdü:Müfredatın sadeleştirilmesi önerisiMilli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 sürecinde Ulusal Destekleme Programını (UDEP) başlattığını, telafi eğitim süreçlerini devreye alarak destekleme kursları açtığını, okullardaki 4,5 milyon öğrenciye yönelik kazanım testi yapıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Kazanım kayıpları, sınıf bazlı giderilemez. Uzaktan öğrenmede kazanım kayıpları farklı olur. Dolayısıyla aslında bizim tavsiye ettiğimiz süratle müfredatın sadeleştirilmesi, zincir kazanımlara odaklanmaktı" dedi.'Kapalı sınıflardaki çocukların kayıplarının telafisi iyi takip edilmeli'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitimle ilgili çok doğru bir irade ortaya koyduğunu ve "En son kapanacak yer okullardır" dediğini aktaran Pehlivanoğlu, "Şükürler olsun ki bugüne kadar okulları kapatmadık. Tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi, kapalı olan sınıflardaki çocukların kayıplarının nasıl telafi edildiğinin iyi takip edilmesidir" görüşünü paylaştı.Pehlivanoğlu, eğitim sistemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Olası kriz dönemlerinde uzaktan öğretimle, kritik, zincir kazanımlarla ilgili hazırlıklı olmak gerekir. Eğitimde tıpkı bir lego gibi üst üste koyarak gidersiniz. Üst üste koyamadığınız bir sistemde başarı sağlamanız mümkün değildir. Uzaktan öğretimde öğretmenlerin dijital yeterliklerini artırmanız gerekiyor. Bugünden elimizde dezavantajlı çocuklarımızın listesinin hazır olması gerekiyor. Kriz anında devreye sokacağımız, aniden hızla değişen teknolojik yatırımları çok büyük miktarda yapmak değil ama krize hazırlıklı olup olduğu anda devreye sokabileceğimiz, bir teknolojik ihtiyaç listesi çıkarmamız gerekiyor. Bunların yanında bir şey daha çok önemli. Merkezi kararla bütün ülkeyi yönetemezsiniz. Geneli değil, yereli baz almanız gerekiyor. Yerele sorumluluk vermeniz gerekiyor. Hatta okul bazlı gitmeniz gerekiyor. Sonuç itibarıyla baktığınız zaman tabii ki Kovid süreci, eğitimde yenilikçi yaklaşımları gerektiriyor. Biz yetkin, çağdaş dünya ile rekabet edebilecek ama kültürel özelliklerimizi de benimsemiş bir insan yetiştirme modeli üzerinden gitmek mecburiyetindeyiz. Mevcuttaki iyiyi oluştururken de dezavantajlı çocuklarımızı, dezavantajlı okullarımızı gündeme alıp onları önde tutmak mecburiyetindeyiz."'Açık lise, artık ciddi bir okul haline dönüştü'Pehlivanoğlu, 676 bin dolayındaki çocuğun eğitim sisteminin dışında kaldığını belirterek şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220120/milli-egitim-bakan-yardimcisi-kiz-cocuklarinin-okullasmasinda-imam-hatiplerin-buyuk-etkisi-var-1052928519.html

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eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), üniversite, lise, ortaöğretim, türk eğitim derneği (ted)