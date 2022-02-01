https://tr.sputniknews.com/20220201/turkiye-internet-hizinda-dunyada-103-sirada-1053340338.html

Türkiye internet hızında dünyada 103. sırada

Türkiye internet hızında dünyada 103. sırada

Pandemi evlerde internet trafiğini artırırken, Türkiye 30.51 Mbps internet hızıyla 2021’de 175 ülke arasında 103’üncü sırada yer aldı. İnternet servis... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:06+0300

2022-02-01T12:06+0300

2022-02-01T12:06+0300

yaşam

türkiye

anlaşma

artış

sıra

internet

hız

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Pandemide işin ve okulun eve taşınması yüksek internet hızı ihtiyacı doğurdu. Speedtest'in raporuna göre Türkiye, 2021’de 30.51 Mbps sabit genişbant internet hızıyla 175 ülke arasında 103. sırada yer aldı. Genişbant internet hızının küresel ortalama olan 96.98 Mbps'nin oldukça gerisinde kalması, işin ve okulun eve taşındığı bir dönemde ciddi bağlantı sorunları yaşanmasına neden oldu. İnternet servis sağlayıcıları da hızın artırılmasına yönelik projeleri masaya koydu. Yeni nesil teknolojik altyapı kullanarak Türkiye’nin 81 iline fiber ve yüksek hızlı internet hizmetleri sunan TelkoTürk, Yön İletişim ile gücünü birleştirerek ortak marka projesine imza attığını duyurdu.Ortak marka projesi kapsamında Türkiye’nin her noktasını yüksek seviyede internet hızıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten TelkoTürk Genel Müdürü Emre Eskici, “Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 21.2 iken OECD ortalaması yüzde 33,2 seviyelerinde. Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33’ü 10-16 Mbps hızda internet paketleri kullanıyor. Yaklaşık 11.5 milyon xDSL ve 4.6 milyon fiber abone sayısına sahip genişbant pazarında, gigabit seviyesinde internet hızına ulaşarak standartları yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.30 mi̇lyon TL yatırımla 70 şehre hızlı i̇nternet sağlayacakGeliştirdikleri ortak marka projesini toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla oluşturduklarını kaydeden Emre Eskici, iş birliğinin ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi:Türki̇ye’ni̇n i̇nterneti̇ni̇n geleceği̇ni̇ şeki̇llendi̇recekYön İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Niyazı Başpınar ise projeye ilişkin, “Türkiye’nin dört bir yanındaki şirketlere tele satış, çağrı merkezi, satış sonrası ürün ve destek, teknik danışmanlık, CRM, raporlama ve analiz gibi hizmetler sunan bir şirket olarak TelkoTürk işbirliğinde Türkiye’nin internetinin geleceğini şekillendireceğiz. Yüzde 100 Türk sermayesi ve köklü tecrübemizden aldığımız gücümüzle TelkoTürk’ün müşteri portföyünü genişleteceğiz. Müşteri ilişkilerinde sahip olduğumuz derinlikli bakış açısıyla projemizin kısa sürede hedefine ulaşacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220130/dusuk-internet-hizina-ayipli-hizmet-karari-1053287098.html

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türkiye, anlaşma, artış, sıra, internet, hız