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https://tr.sputniknews.com/20220201/ucuncu-kattan-dusmek-uzere-olan-cocuk-son-anda-kurtarildi-1053337633.html
Üçüncü kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
Üçüncü kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
Mısır’ın başkenti Kahire’de bir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T11:14+0300
2022-02-01T11:14+0300
2022-02-01T11:15+0300
dünya
mısır
çocuk
pencere
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Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3’üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı.Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç “kahraman” ilan edildi.
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mısır, çocuk, pencere
Üçüncü kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı 11:14 01.02.2022 (güncellendi: 11:15 01.02.2022)
Mısır’ın başkenti Kahire’de bir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
’ın başkenti Kahire’nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3’üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı. Mısır
Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.
Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki
lı genç “kahraman” ilan edildi. Mısır