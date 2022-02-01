https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-parlamentosunda-kirim-kaybedilmesine-yol-acan-olaylari-arastiracak-komisyon-kuruldu-1053364621.html

Ukrayna parlamentosunda, 'Kırım kaybedilmesine yol açan olayları' araştıracak komisyon kuruldu

Ukrayna parlamentosunda, 'Kırım kaybedilmesine yol açan olayları' araştıracak komisyon kuruldu

Ukrayna Yüksek Şurası, Kırım'ın kaybedilmesine yol açan olayları araştırmak üzere geçici bir komisyon kurdu. İktidardaki Halkın Hizmetkârı partili Yelizaveta... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:23+0300

2022-02-01T22:23+0300

2022-02-01T22:23+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

yüksek rada

tasarı

kırım

komisyon

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Karar metnine göre geçici komisyonun başlıca görevi, 2013-2014 döneminde, Ukrayna devlet kurumları ve yerel özyönetim organlarının yetkililerinin Rusya’ya Kırım'ın 'işgaline' yardımcı olduğu yönündeki bilgiyi incelemek olacak.Komisyon ayrıca, Kırım'da yaşanan hadiselerde yardımcı rolünde vatandaşların yanı sıra işletmeler, kurumlar, kuruluşlar, merkezi ve yerel yürütme organları ve yerel yönetimler ve bunların yetkililerinden bilgi toplamayı ve açıklamalar almayı amaçlıyor.Komisyonun başkanlığı görevine, iktidardaki Halkın Hizmetkârı partili milletvekili İgor Kopıtin seçildi.Komisyon, 1 yıl süreyle çalışacak ve bu sürenin sonunda Yüksek Şura'ya raporunu sunacak.

https://tr.sputniknews.com/20211227/ukrayna-ve-batidan-kirimda-her-an-provokasyon-gerceklestirmeleri-beklenebilir--1052150703.html

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rusya, ukrayna, yüksek rada, tasarı, kırım, komisyon