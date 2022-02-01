Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-polonyadan-ilginc-hediyeler-bekliyoruz-1053366405.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:20+0300
2022-02-01T23:20+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
askeri yardım
mateusz morawiecki
aleksey reznikov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051505481_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_248722e945f7ea788e721fd9eabb1a70.jpg
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini belirtti.Reznikov, "Bu sabah meslektaşım Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdim. Önemli konular arasında, Ukrayna’nın mevcut savunma ihtiyaçlarını ve Polonya’dan askeri ve teknik yardım olanaklarını görüştük. Perdeyi biraz açacağım, Polonyalı dostlarımızdan ilginç ‘hediyeler’ bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya, aralarında hava savunma sistemi mühimmatı on binlerce adet savunma silahı devretme kararı aldığı duyurulmuştu.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/zelenskiy-silahli-kuvvetlerin-sayisi-3-yil-icinde-100-bin-kisi-artirilacak-1053339818.html
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051505481_110:0:1098:741_1920x0_80_0_0_7f1ccf88f84ca21913d90ab24e179331.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, ukrayna, askeri yardım, mateusz morawiecki, aleksey reznikov

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz

23:20 01.02.2022
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoUkrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini belirtti.
Reznikov, "Bu sabah meslektaşım Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdim. Önemli konular arasında, Ukrayna’nın mevcut savunma ihtiyaçlarını ve Polonya’dan askeri ve teknik yardım olanaklarını görüştük. Perdeyi biraz açacağım, Polonyalı dostlarımızdan ilginç ‘hediyeler’ bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya, aralarında hava savunma sistemi mühimmatı on binlerce adet savunma silahı devretme kararı aldığı duyurulmuştu.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Ukrayna krizi
Zelenskiy: Silahlı kuvvetlerin sayısı 3 yıl içinde 100 bin kişi artırılacak
12:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce