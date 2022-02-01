https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-polonyadan-ilginc-hediyeler-bekliyoruz-1053366405.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:20+0300
2022-02-01T23:20+0300
2022-02-01T23:20+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
askeri yardım
mateusz morawiecki
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini belirtti.Reznikov, "Bu sabah meslektaşım Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdim. Önemli konular arasında, Ukrayna’nın mevcut savunma ihtiyaçlarını ve Polonya’dan askeri ve teknik yardım olanaklarını görüştük. Perdeyi biraz açacağım, Polonyalı dostlarımızdan ilginç ‘hediyeler’ bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya, aralarında hava savunma sistemi mühimmatı on binlerce adet savunma silahı devretme kararı aldığı duyurulmuştu.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/zelenskiy-silahli-kuvvetlerin-sayisi-3-yil-icinde-100-bin-kisi-artirilacak-1053339818.html
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini belirtti.
Reznikov, "Bu sabah meslektaşım Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdim. Önemli konular arasında, Ukrayna’nın mevcut savunma ihtiyaçlarını ve Polonya’dan askeri ve teknik yardım olanaklarını görüştük. Perdeyi biraz açacağım, Polonyalı dostlarımızdan ilginç ‘hediyeler’ bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya, aralarında hava savunma sistemi mühimmatı on binlerce adet savunma silahı devretme kararı aldığı duyurulmuştu.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı.