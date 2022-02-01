https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-polonyadan-ilginc-hediyeler-bekliyoruz-1053366405.html

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:20+0300

2022-02-01T23:20+0300

2022-02-01T23:20+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

askeri yardım

mateusz morawiecki

aleksey reznikov

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini belirtti.Reznikov, "Bu sabah meslektaşım Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdim. Önemli konular arasında, Ukrayna’nın mevcut savunma ihtiyaçlarını ve Polonya’dan askeri ve teknik yardım olanaklarını görüştük. Perdeyi biraz açacağım, Polonyalı dostlarımızdan ilginç ‘hediyeler’ bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya, aralarında hava savunma sistemi mühimmatı on binlerce adet savunma silahı devretme kararı aldığı duyurulmuştu.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı.

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polonya, ukrayna, askeri yardım, mateusz morawiecki, aleksey reznikov