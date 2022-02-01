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https://tr.sputniknews.com/20220201/video-oyunu-halodan-uyarlanan-dizinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053352335.html
Video oyunu Halo'dan uyarlanan dizinin yayın tarihi belli oldu
Video oyunu Halo'dan uyarlanan dizinin yayın tarihi belli oldu
Halo Infinite'in piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra serinin merakla beklenen dizi uyarlamasının yayınlanan fragmanında 24 Mart’ta prömiyerinin yapılacağı... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:41+0300
2022-02-01T15:54+0300
video oyunları
yaşam
dizi
halo
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Paramount Plus, bilim kurgu dizisi ‘Halo’nun resmi fragmanını yayınladı. Fragmanda ayrıca 24 Mart prömiyer tarihi de açıklanmış oldu. Xbox Game Studios'un çok satan FPS (First Person Shooter/birinci şahıs nişancı) video oyunları serisine dayanan Halo, 26. yüzyılda geçiyor ve Spartalı olarak bilinen ve sibernetik olarak geliştirilmiş süper asker Master Chief'in (Pablo Schreiber) maceralarına odaklanıyor.Beyaz Perde’nin aktardığına göre, canlı aksiyon serisinin olay örgüsünün ayrıntıları gizli tutulurken, Halo serisindeki oyunların çoğu, UNSC'nin Covenant olarak bilinen uzaylı bir teokrasi ile savaşına odaklanıyor. Phil Collins'in ‘In the Air Tonight’ını içeren fragmanda, aksiyona giren, çok sayıda büyük ölçekli savaş, yabancı gezegen ve enerji kılıcıyla görülen Master Chief yer alıyor.Halo’da Schreiber'e ek olarak, Spartan programının yaratıcısı Dr. Catherine Halsey rolünde Natascha McElhone ve Halo video oyunlarından AI Cortana olarak yeniden dublaj yapan Jen Taylor da yer alacak. Ana kadro Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Olive Gray, Kate Kennedy, Natasha Culzac, Bentley Kalu, Danny Sapani ve Jesse Tyler Ridgway'den oluşuyor. Canlı aksiyon Halo serisi 2013'ten beri geliştirilmekte ve başlangıçta Xbox One'a özel bir gösteri olarak, şu anda feshedilmiş Xbox Entertainment Studios tarafından üretilmek üzere planlanmıştı.Halo'nun 2018 yılında Showtime tarafından diziye alınması itendi ve 2020'de Kovid-19 nedeniyle prodüksiyona ara vermeden önce Ekim 2019'da çekimlerine başladı. Geçen şubat ayında dizinin Showtime'dan Paramount Plus'a taşındığı açıklandı. Halo serisi, Showtime tarafından, Halo video oyunlarının şu anki geliştiricisi olan 343 Industries ile birlikte, oyun stüdyosu adına Kiki Wolfkill, Frank O'Connor ve Bonnie Ross tarafından yürütülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/2021de-en-cok-indirilen-playstation-oyunlari-1052745395.html
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video oyunları, dizi, halo

Video oyunu Halo'dan uyarlanan dizinin yayın tarihi belli oldu

15:41 01.02.2022 (güncellendi: 15:54 01.02.2022)
© Paramount PlusHalo dizi
Halo dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Paramount Plus
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Halo Infinite'in piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra serinin merakla beklenen dizi uyarlamasının yayınlanan fragmanında 24 Mart’ta prömiyerinin yapılacağı duyuruldu.
Paramount Plus, bilim kurgu dizisi ‘Halo’nun resmi fragmanını yayınladı. Fragmanda ayrıca 24 Mart prömiyer tarihi de açıklanmış oldu. Xbox Game Studios'un çok satan FPS (First Person Shooter/birinci şahıs nişancı) video oyunları serisine dayanan Halo, 26. yüzyılda geçiyor ve Spartalı olarak bilinen ve sibernetik olarak geliştirilmiş süper asker Master Chief'in (Pablo Schreiber) maceralarına odaklanıyor.
Beyaz Perde’nin aktardığına göre, canlı aksiyon serisinin olay örgüsünün ayrıntıları gizli tutulurken, Halo serisindeki oyunların çoğu, UNSC'nin Covenant olarak bilinen uzaylı bir teokrasi ile savaşına odaklanıyor. Phil Collins'in ‘In the Air Tonight’ını içeren fragmanda, aksiyona giren, çok sayıda büyük ölçekli savaş, yabancı gezegen ve enerji kılıcıyla görülen Master Chief yer alıyor.
Halo’da Schreiber'e ek olarak, Spartan programının yaratıcısı Dr. Catherine Halsey rolünde Natascha McElhone ve Halo video oyunlarından AI Cortana olarak yeniden dublaj yapan Jen Taylor da yer alacak. Ana kadro Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Olive Gray, Kate Kennedy, Natasha Culzac, Bentley Kalu, Danny Sapani ve Jesse Tyler Ridgway'den oluşuyor. Canlı aksiyon Halo serisi 2013'ten beri geliştirilmekte ve başlangıçta Xbox One'a özel bir gösteri olarak, şu anda feshedilmiş Xbox Entertainment Studios tarafından üretilmek üzere planlanmıştı.
Halo'nun 2018 yılında Showtime tarafından diziye alınması itendi ve 2020'de Kovid-19 nedeniyle prodüksiyona ara vermeden önce Ekim 2019'da çekimlerine başladı. Geçen şubat ayında dizinin Showtime'dan Paramount Plus'a taşındığı açıklandı.
Halo serisi, Showtime tarafından, Halo video oyunlarının şu anki geliştiricisi olan 343 Industries ile birlikte, oyun stüdyosu adına Kiki Wolfkill, Frank O'Connor ve Bonnie Ross tarafından yürütülüyor.
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