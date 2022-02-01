https://tr.sputniknews.com/20220201/yabanci-konut-yatiriminin-beste-biri-vatandaslik-icin-1053333695.html

Yabancı konut yatırımının beşte biri vatandaşlık için

Yabancı konut yatırımının beşte biri vatandaşlık için

Geçen yıl yabancılar tarafından konut ve diğer tüm gayrimenkul türlerinde Türkiye’de yapılan 68 bin 168 adet gayrimenkul yatırımının yüzde 22,1’inin... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T07:03+0300

2022-02-01T07:03+0300

2022-02-01T07:03+0300

türkiye

vatandaşlık

konut

yatırım

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EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı 2021 yılı itibarıyla 31 bin 478 adet olurken bu yatırımın yüzde 38,37’sinin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. Ülke genelindeki vatandaşlık edinimi için yabancı yatırımında İstanbul, Antalya ve Ankara ilk üçte yer alırken İstanbul’daki yabancı yatırımlarında Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilk üçte yer aldı.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkuller 15 bin 71 adet olurken, vatandaşlık için edinilen gayrimenkullerin adet bazında yüzde 80,1’inin İstanbul’dan edinildiği görülüyor.2020 senesinin aynı döneminde bu oran yüzde 27,9’du.

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vatandaşlık, konut, yatırım