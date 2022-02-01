https://tr.sputniknews.com/20220201/yeni-duzenleme-ile-bir-ayda-230-kwh-elektrik-tuketen-bir-aile-ne-kadar-fatura-odeyecek-1053340016.html

Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?

Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?

Elektrik tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrikte aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Peki bir... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:05+0300

2022-02-01T12:05+0300

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fatura

elektrik faturası

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Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?

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2022

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infografik, recep tayyip erdoğan, elektrik, zam, ekonomi, fatura, elektrik faturası, инфографика