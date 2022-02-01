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https://tr.sputniknews.com/20220201/yeni-duzenleme-ile-bir-ayda-230-kwh-elektrik-tuketen-bir-aile-ne-kadar-fatura-odeyecek-1053340016.html
Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
Elektrik tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrikte aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Peki bir... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:05+0300
2022-02-01T12:05+0300
2022-02-01T12:06+0300
multimedya
infografik
recep tayyip erdoğan
elektrik
zam
ekonomi
fatura
elektrik faturası
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Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
infografik, recep tayyip erdoğan, elektrik, zam, ekonomi, fatura, elektrik faturası, инфографика
Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek? 12:05 01.02.2022 (güncellendi: 12:06 01.02.2022)
Elektrik tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrikte aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Peki bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
Yeni düzenleme ile
bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?