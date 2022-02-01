https://tr.sputniknews.com/20220201/yurtici-kargo-calisanlari-yuzde-40-zam-talebiyle-kontak-kapatti-1053342362.html

Yurtiçi Kargo çalışanları yüzde 40 zam talebiyle eylem başlattı

Yurtiçi Kargo çalışanları yüzde 40 zam talebiyle eylem başlattı

Yurtiçi Kargo çalışanları kendilerine yapılan yüzde 17 zammı düşük bulduklarını açıklayarak, yüzde 40 zam talep etti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:47+0300

2022-02-01T12:47+0300

2022-02-01T12:50+0300

türkiye

yurtiçi kargo

eylem

zam

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Yurtiçi Kargo çalışanları kendilerine yapılan yüzde 17 zam için bu sabah saat 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşup eyleme geçti. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda işten atılan arkadaşları, zam ve dağıtılacak parça sayıları hakkında açıklamalarda bulunuldu.Yurtiçi Kargo Çalışanları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda talepler şöyle sıralandı:Kargo çalışanlarının talepleri şu şekilde:"Yurtiçi Kargo çalışanları olarak kamuoyuna duyurumuz:Bu sabah 9.00'da %17 zamma ve sözleşme fesihlerine karşı haklarımızı almak için Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önünde olacağız. Halkımızı bizimle dayanışmaya çağırıyoruz."Yurtiçi Kargo çalışanları olarak iş ortağı adı altında hiçbir gelir elde edemeyen emekçileriz. Hiçbir güvencemiz yok ve sadece parça başı ücret alıyoruz. Parça sayılarımız da bir çok şubede çok düşük. Şirket ise bize % 17 zammı reva gördü. Bu zam üzerine şirkete taleplerini dile getiren İstanbul Yasemin DDN Şubesi'nden 20 çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edildi.Biz, bu sabah 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşacağız.1. %40 zam yapılsın.2. Dağıtılacak parça sayıları artırılsın.3. Sözleşme fesihleri iptal edilsin, hiçbir çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edilmesin"

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yurtiçi kargo, eylem, zam