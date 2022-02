Zelenskiy: İki gün içinde Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

https://tr.sputniknews.com/20220201/zelenskiy-iki-gun-icinde-turkiyeyle-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacagiz-1053348646.html

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ankara ile Kiev arasında iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Kiev'den önemli bir açıklama geldi.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da vekillere hitap eden Devlet Başkanı Zelesnskiy, "İki gün içinde Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayarak günlük bir ekonomik mesaj vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor. Anlaşma sağlayacağımızdan eminim" dedi.'Her şeyden önce kendi güçlerimize güvenmeliyiz'Bölgede yaşanan gerilimli sürece değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın her şeyden önce kendi güçlerine güvenmesi gerektiğini söyledi.Zelenskiy, "Her konuda her şeyden önce kendi güçlerimize güvenmeliyiz. Anavatanımızın gerçekten çok sayıda dostu var ancak dostlarımızın kendi anavatanı var, bunu unutmayın. Dolayısıyla bizden başka hiç kimse ülkemizi korumaz ve ayağa kaldırmaz. Sadece kendimize güvenmeliyiz" ifadelerini kullandı.Serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 2011'den beri sürüyorUkrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, daha önceki açıklamasında, Türkiye'yle Ukrayna'daki tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" demişti.İkili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanmıştı.

