https://tr.sputniknews.com/20220201/zelenskiy-silahli-kuvvetlerin-sayisi-3-yil-icinde-100-bin-kisi-artirilacak-1053339818.html

Zelenskiy: Silahlı kuvvetlerin sayısı 3 yıl içinde 100 bin kişi artırılacak

Zelenskiy: Silahlı kuvvetlerin sayısı 3 yıl içinde 100 bin kişi artırılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoda yaptığı konuşmada silahlı kuvvetlerin sayısının 3 yıl içinde 100 bin kişi artırılacağını söyledi... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:01+0300

2022-02-01T12:01+0300

2022-02-01T12:05+0300

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ukrayna

ekonomi

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoda yaptığı konuşmada bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı. Silahlı kuvvetlerin büyüklüğünün üç yıl içinde 100 bin kişi artırılacağını söyleyen Zelenskiy ayrıca Ukrayna ekonomisinin istikrara kavuştuğunu söyledi.Milletvekillerini birlik halinde kalmaya ve 'Rus askeri saldırısı' konusunda paniğe kapılmamaya çağıran Zelenskiy, "Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasında Avrupa'da yeni bir işbirliği formatı oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.'Grivna daha iyi hissediyor'Zelenskiy ayrıca, ülke ekonomisinin istikrara kavuştuğunu, finansal sistemin kontrol altında olduğunu ve Grivna'nın 'daha iyi hissettiğini' açıkladı:"Ekonomimiz istikrar kazanıyor. Finansal sistemde her şey kontrol altında. Ocak ayında bütçe gelirleri 7 milyar Grivna (yaklaşık 245 milyon dolar) ile fazlasıyla karşılandı. Tanrıya şükür, bugün Grivna daha iyi hissediyor, dün 30 kopek güçlendi, yavaş yavaş planlı ve istikrarlı kura dönüyoruz. Neredeyse bir haftadır, uluslararası finans piyasalarında tahvillerimiz için olumlu bir eğilim var, kotasyonları eski seviyelerine dönüyor. Finans dünyası Ukrayna'nın geleceği konusunda iyimser."

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