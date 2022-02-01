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Zonguldak-İstanbul karayolu, 4 günde ikinci defa heyelan nedeniyle kapandı
Zonguldak-İstanbul karayolu, 4 günde ikinci defa heyelan nedeniyle kapandı
Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde heyelan meydana geldi. Karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T03:30+0300
2022-02-01T03:30+0300
2022-02-01T03:30+0300
türkiye
istanbul
zonguldak
heyelan
karayolu
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Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı. Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-firtina-gorulecek-1053331662.html
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istanbul, zonguldak, heyelan, karayolu
Zonguldak-İstanbul karayolu, 4 günde ikinci defa heyelan nedeniyle kapandı
Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde heyelan meydana geldi. Karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı.
Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.
Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.
Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.