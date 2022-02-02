https://tr.sputniknews.com/20220202/02022022-tarihinde-evlenmek-icin-siraya-girdiler-benim-icin-hep-ayni-rakam-olmasi-lazim-1053393740.html

02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdiler: 'Benim için hep aynı rakam olması lazım'

02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdiler: 'Benim için hep aynı rakam olması lazım'

Nikah tarihlerini 02.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T17:12+0300

2022-02-02T17:12+0300

2022-02-02T17:16+0300

nikah

yaşam

tarih

2022 yılı

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Özel anlarını sembolik tarihlerle denk getirmeye çalışan çiftlerin ilk hedefleri nikah tarihleri oluyor.Aylar öncesinde '02.02.2022' tarihinde nikah kıydırmak için evlendirme memurluklarına başvuran çiftler, birçok şehirde bugün sabah saatlerinden itibaren nikah dairelerine gelmeye başladı.Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.Hayatlarını birleştiren çiftler, özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.Rakamların aynı olmasına önem verdiğini söyleyen Cihan İncesu şunları söyledi:‘Manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olduğu için bu tarihi seçtik’02.02.2022 tarihinde evlenmenin kendisine şans getireceğine inanan Esra Karakuş, “Bu tarihi özel olarak istedik. 02.02.2022’nin manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olduğu için bu tarihi seçtik. Herkes gibi sonsuza kadar sürecek bir evlilik istiyorum. Bunun da bana şans getireceğini düşünüyorum. Nikah gününü 25 gün önce aldık. Tek saat kalmıştı, onu da biz aldık” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/tanju-ozcan-duyurdu-boluda-yabancilarin-nikah-ucretinin-100-bin-lira-olmasi-icin-teklif-hazirligi-1050711594.html

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nikah, tarih, 2022 yılı