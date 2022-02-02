https://tr.sputniknews.com/20220202/5-kattan-duserek-olmustu-sevval-abanozun-supheli-olumuyle-ilgili-bassavciliktan-aciklama-1053383716.html

5. kattan düşerek ölmüştü: Şevval Abanoz'un şüpheli ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

5. kattan düşerek ölmüştü: Şevval Abanoz'un şüpheli ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Ankara'da 21 yaşındaki Şevval Abanoz'un kullanılmayan eski hastane binasının 5'inci katından düşüp şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:36+0300

2022-02-02T13:36+0300

2022-02-02T13:36+0300

türkiye

ankara

ölüm

savcılık

şevval abanoz

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Şevval Abanoz, geçen hafta cuma günü, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 21 Ekim 2021'de evlendiği eşi Samet Abanoz'un ifadesi alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.'Telefon sinyal bilgileri inceleniyor'Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Abanoz’un kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla belirleneceği belirtildi. Soruşturma kapsamında ifade alma işleminin sürdüğü, olay yeri geliş gidiş güzergahındaki kamera kayıtları ile Abanoz'un telefon görüşmesi ve mesajlaşmalarının incelendiği kaydedildi.Açıklamada, "Şevval Abanoz’un 28 Ocak 2021 günü saat 22.30 sıralarında kullanılmayan eski bir binanın 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak olayın sıcaklığının devam ettiği saatlerde olay yerinde gerekli keşif ve ölü muayene işlemleri icra edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazenin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapor süreci soruşturma kapsamında takip edilirken; olay saati ve öncesindeki olay yeri ve gidiş güzergahındaki kamera görüntüleri, ölenin telefon görüşme ve mesajlaşmaları, telefon sinyal bilgilerinin de ayrıntılı olarak incelendiği, ifade alma süreçlerinin devam ettiği soruşturma, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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ankara, ölüm, savcılık, şevval abanoz