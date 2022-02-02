Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/abdde-bir-hafta-icinde-ikinci-buyuk-kar-firtinasi-bekleniyor-1053370388.html
ABD'de bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor
ABD'de bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor
ABD'de geçen haftanın sonunda ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen kar fırtınasının izleri silinmeden, ülke genelinde etkili olacak ikinci bir soğuk hava dalgasının... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T01:31+0300
2022-02-02T01:31+0300
dünya
abd
new york
kar yağışı
kar fırtınası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053370361_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_33663e564abf3204b2bcbffbd0e652bf.jpg
CNN Meteoroloji Servisinin bildirdiğine göre, bir hafta geçmeden yeni bir kar fırtınasının Rocky Dağları'ndan başlayarak ülkenin kuzeydoğusuna doğru 3 bin 200 kilometreden fazla alana yayılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.Hava tahmin raporlarına göre yeni soğuk hava dalgası, başlangıç noktasından New England bölgesine kadar 21 eyalette şiddetli kar yağışları ve tehlikeli soğuklar şeklinde kendisini hissettirecek.Yeni kar fırtınasının en etkili olacağı bölgelerden Indiana ve çevresinde kar kalınlığının 45 santimetreyi geçebileceği ve bunun ölçümlerin yapıldığı 1900 yılından bu yana en fazla kar yağışına karşılık geleceği ifade edilirken Ohio'nun Toledo şehrinde de son 100 yılın en yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi.Teksas ve çevresinde fırtınanın ilk günlerinde buzlanma ve elektrik kesintilerinin yaşanacağı, buzlanma kaynaklı trafikte aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.Tennessee ve Kentucky üzerinden doğu eyaletlerine ilerleyecek soğuk hava dalgasının özellikle cumadan itibaren etkisini artıracağı ve hafta sonu New York bölgesinde sıcaklığın sıfırın altında 6'lara kadar düşeceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/new-york-belediye-baskani-kar-kuredi-egzersiz-yapmak-icin-yaratici-yollar-buldum-1053308742.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053370361_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_5dfe02ae6cf48792738a9843cea4a3d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, new york, kar yağışı, kar fırtınası

ABD'de bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor

01:31 02.02.2022
© REUTERS / Nicholas PfosiABD - kar fırtınası
ABD - kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Nicholas Pfosi
Abone ol
ABD'de geçen haftanın sonunda ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen kar fırtınasının izleri silinmeden, ülke genelinde etkili olacak ikinci bir soğuk hava dalgasının beklendiği duyuruldu.
CNN Meteoroloji Servisinin bildirdiğine göre, bir hafta geçmeden yeni bir kar fırtınasının Rocky Dağları'ndan başlayarak ülkenin kuzeydoğusuna doğru 3 bin 200 kilometreden fazla alana yayılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Hava tahmin raporlarına göre yeni soğuk hava dalgası, başlangıç noktasından New England bölgesine kadar 21 eyalette şiddetli kar yağışları ve tehlikeli soğuklar şeklinde kendisini hissettirecek.
Yeni kar fırtınasının en etkili olacağı bölgelerden Indiana ve çevresinde kar kalınlığının 45 santimetreyi geçebileceği ve bunun ölçümlerin yapıldığı 1900 yılından bu yana en fazla kar yağışına karşılık geleceği ifade edilirken Ohio'nun Toledo şehrinde de son 100 yılın en yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi.
Teksas ve çevresinde fırtınanın ilk günlerinde buzlanma ve elektrik kesintilerinin yaşanacağı, buzlanma kaynaklı trafikte aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Tennessee ve Kentucky üzerinden doğu eyaletlerine ilerleyecek soğuk hava dalgasının özellikle cumadan itibaren etkisini artıracağı ve hafta sonu New York bölgesinde sıcaklığın sıfırın altında 6'lara kadar düşeceği belirtildi.
ABD- Kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
DÜNYA
New York Belediye Başkanı kar küredi: 'Egzersiz yapmak için yaratıcı yollar buldum'
31 Ocak, 14:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce