https://tr.sputniknews.com/20220202/abdnin-ankara-buyukelcisi-flakeden-istanbula-tesekkur-paylasimi-1053369533.html

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den İstanbul’a teşekkür paylaşımı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den İstanbul’a teşekkür paylaşımı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul ziyaretinin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı paylaştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

istanbul

jeff flake

ayasofya-i kebir cami-i şerif

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Büyükelçi Flake, ziyaretlerinin ardından Sultanahmet Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezdi. Flake gezinin ardından eşi Cherly Flake ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin önünden bir video kayda alarak, İstanbul’a teşekkür etti. Flake çiftinin teşekkür mesajını konsolosluğun ABD İstanbul sayfasından paylaşıldı.

türkiye

ankara

istanbul

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ankara, istanbul, jeff flake, ayasofya-i kebir cami-i şerif