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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den İstanbul’a teşekkür paylaşımı
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den İstanbul’a teşekkür paylaşımı
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul ziyaretinin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı paylaştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
istanbul
jeff flake
ayasofya-i kebir cami-i şerif
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Büyükelçi Flake, ziyaretlerinin ardından Sultanahmet Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezdi. Flake gezinin ardından eşi Cherly Flake ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin önünden bir video kayda alarak, İstanbul’a teşekkür etti. Flake çiftinin teşekkür mesajını konsolosluğun ABD İstanbul sayfasından paylaşıldı.
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ankara, istanbul, jeff flake, ayasofya-i kebir cami-i şerif

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den İstanbul’a teşekkür paylaşımı

01:02 02.02.2022
© REUTERS / AARON P. BERNSTEINABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul ziyaretinin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı paylaştı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Büyükelçi Flake, ziyaretlerinin ardından Sultanahmet Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezdi.
Flake gezinin ardından eşi Cherly Flake ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin önünden bir video kayda alarak, İstanbul’a teşekkür etti.
Flake çiftinin teşekkür mesajını konsolosluğun ABD İstanbul sayfasından paylaşıldı.
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