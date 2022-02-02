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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220202/abdnin-kamu-borcu-ilk-kez-30-trilyon-dolari-asti-1053374397.html
ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı
ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı
ABD'nin toplam kamu borcu ocak sonu itibarıyla 30 trilyon doları aştı. Ocak 2020'de yayımlanan raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T09:17+0300
2022-02-02T09:17+0300
2022-02-02T09:17+0300
ekonomi
abd
kamu borcu
koronavirüs
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ABD'nin kamu borcu, koronavirüsle mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.Hazine bakanlığının verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı.ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.
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abd, kamu borcu, koronavirüs
ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı
ABD'nin toplam kamu borcu ocak sonu itibarıyla 30 trilyon doları aştı. Ocak 2020'de yayımlanan raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmüştü.
ABD'nin kamu borcu, koronavirüsle mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.
Hazine bakanlığının verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı. ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.