https://tr.sputniknews.com/20220202/abdnin-kamu-borcu-ilk-kez-30-trilyon-dolari-asti-1053374397.html

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'nin toplam kamu borcu ocak sonu itibarıyla 30 trilyon doları aştı. Ocak 2020'de yayımlanan raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T09:17+0300

2022-02-02T09:17+0300

2022-02-02T09:17+0300

ekonomi

abd

kamu borcu

koronavirüs

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ABD'nin kamu borcu, koronavirüsle mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.Hazine bakanlığının verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı.ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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abd, kamu borcu, koronavirüs