https://tr.sputniknews.com/20220202/ak-parti-sozcusu-celik-turkiyenin-terorle-mucadelesi-dunyanin-en-mesru-mucadelesidir-1053381646.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya yapacağı ziyaret Karadeniz açısından son derece önemli. Cumhurbaşkanımız hem Rusya hem Ukrayna... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:56+0300
2022-02-02T12:56+0300
2022-02-02T13:17+0300
recep tayyip erdoğan
ömer çelik
politika
rusya
ukrayna
ermenistan
chp
sedef kabaş
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Ömer Çelik, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna krizi ve Ermenistan'la ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: * Sınır ötesi terörle mücadele harekatlarına başladığımız anda kara propaganda merkezleri hemen çalışmaya başlıyor. Bu harekatlar tamamen hem ülkemizi tehdit eden, hem de kardeş ve komşu ülkelerimizin topraklarında bulunmaması gereken örgütlere yöneliktir.* Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir. Terörü darmadağın etmek egemen Türkiye'nin hakkıdır.'Ukrayna ziyareti büyük önem taşıyor'* Cumhurbaşkanımız yarın Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek. Hem Türkiye Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı hem de Rusya -Ukrayna ilişkileri kapsamında ziyaret büyük önem taşıyor. Bölgemizde savaşın olmaması için sağ duyulu diplomasinin geride kaldığını görüyoruz. Şu anda dünya siyasetinin en sıcak gelişmesi Rusya-Ukrayna gerilimidir. Her iki devleti de destekleyen devletler vardır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen bir liderdir.* Mesele Rusya- Ukrayna meselesi olmaktan uzağa taşındı. Mesele Rusya AB, Rusya NATO, Rusya ABD arasında gerilime dönüştü. Burada hem Türkiye'nin Rusya'yla yakın ilişkisi olması, hem cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le yakın ilişkileri olması hem de NATO üyesi olması nedeniyle Türkiye istisnai bir konuma sahip. * Cumhurbaşkanımız hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla meseleyi açıkça konuşabilen bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir problem çıkmaması için bu inisiyatifin alınması son derece kıymetli olacaktır.'Türkiye bir kere daha barışa dayalı diplomasinin yüksek bir gücü olduğunu ispat etti'* Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Diasporanın iki ülkenin ilişkilerini zehirleyen çabası Türkiye tarafından uzun müddet mücadeleyle karşılık buldu. Türkiye bir kere daha barışa dayalı diplomasinin yüksek bir gücü olduğunu ispat etmiştir.'CHP nefret söylemi ile kendini ayrıştıramadı'Soru-Cevap* (CHP heyetinin Sedef Kabaş ziyareti) O milletvekilleri deselerdi ki 'Evet biz muhalefet ediyoruz ama kime kimseye hakaret etmemelidir' deselerdi o zaman CHP nefret söylemi ile kendisini ayrıştıracaktı. CHP nefret söylemi ile kendini ayrıştıramadı.
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recep tayyip erdoğan, ömer çelik, rusya, ukrayna, ermenistan, chp, sedef kabaş
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir
12:56 02.02.2022 (güncellendi: 13:17 02.02.2022)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya yapacağı ziyaret Karadeniz açısından son derece önemli. Cumhurbaşkanımız hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla meseleyi açıkça konuşabilen bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir problem çıkmaması için bu inisiyatifin alınması son derece kıymetli olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Ömer Çelik, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna krizi ve Ermenistan'la ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
* Sınır ötesi terörle mücadele harekatlarına başladığımız anda kara propaganda merkezleri hemen çalışmaya başlıyor. Bu harekatlar tamamen hem ülkemizi tehdit eden, hem de kardeş ve komşu ülkelerimizin topraklarında bulunmaması gereken örgütlere yöneliktir.
* Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir. Terörü darmadağın etmek egemen Türkiye'nin hakkıdır.
'Ukrayna ziyareti büyük önem taşıyor'
* Cumhurbaşkanımız yarın Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek. Hem Türkiye Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı hem de Rusya -Ukrayna ilişkileri kapsamında ziyaret büyük önem taşıyor. Bölgemizde savaşın olmaması için sağ duyulu diplomasinin geride kaldığını görüyoruz. Şu anda dünya siyasetinin en sıcak gelişmesi Rusya-Ukrayna gerilimidir. Her iki devleti de destekleyen devletler vardır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen bir liderdir.
* Mesele Rusya- Ukrayna meselesi olmaktan uzağa taşındı. Mesele Rusya AB, Rusya NATO, Rusya ABD arasında gerilime dönüştü. Burada hem Türkiye'nin Rusya'yla yakın ilişkisi olması, hem cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le yakın ilişkileri olması hem de NATO üyesi olması nedeniyle Türkiye istisnai bir konuma sahip.
* Cumhurbaşkanımız hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla meseleyi açıkça konuşabilen bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir problem çıkmaması için bu inisiyatifin alınması son derece kıymetli olacaktır.
'Türkiye bir kere daha barışa dayalı diplomasinin yüksek bir gücü olduğunu ispat etti'
* Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Diasporanın iki ülkenin ilişkilerini zehirleyen çabası Türkiye tarafından uzun müddet mücadeleyle karşılık buldu. Türkiye bir kere daha barışa dayalı diplomasinin yüksek bir gücü olduğunu ispat etmiştir.
'CHP nefret söylemi ile kendini ayrıştıramadı'
* (CHP heyetinin Sedef Kabaş ziyareti) O milletvekilleri deselerdi ki 'Evet biz muhalefet ediyoruz ama kime kimseye hakaret etmemelidir' deselerdi o zaman CHP nefret söylemi ile kendisini ayrıştıracaktı. CHP nefret söylemi ile kendini ayrıştıramadı.