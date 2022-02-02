https://tr.sputniknews.com/20220202/ak-partili-buyukgumus-dijital-mecralar-komisyonu-yasalara-ve-hukuki-duzenlemelere-kaynaklik-edecek-1053383326.html

AK Partili Büyükgümüş: Dijital Mecralar Komisyonu, yasalara ve hukuki düzenlemelere kaynaklık edecek

AK Partili Büyükgümüş: Dijital Mecralar Komisyonu, yasalara ve hukuki düzenlemelere kaynaklık edecek

Dijital dünyayı anlamak ve buradaki ilişkileri düzenlemek amacıyla TBMM’de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili Ahmet Büyükgümüş, komisyonun yaptığı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T14:01+0300

2022-02-02T14:01+0300

2022-02-02T14:02+0300

türkiye

ak parti

tbmm

dijital

ahmet büyükgümüş

meclis dijital mecralar komisyonu

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Dijital Mecralar Komisyonu, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ve çocukların fiziksel psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM çatısı altında kuruldu.Bugüne kadar dijital dünyada hizmet veren uluslararası şirket yöneticileri, uzmanları ve bu alanda çalışma yapan kişileri dinleyen Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili Ahmet Büyükgümüş komisyonun amacını anlattı.‘Dev bir dijital dünya var’Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ihtisas komisyonu olarak Dijital Mecralar Komisyonu'nun oluşturulması dijital dünyayı anlamak için önemli bir adam olarak gördüğünü belirten Büyükgümüş “Şimdiye kadar yaptığımız çalışma meclisin en çok çalışan komisyonuyuz. Maalesef sosyal medyaya sıkışan bir zihinle konu değerlendiriliyor. Ama öyle değil bugün evlerimizde akıllı robotlar var onların da topladığı veriler var. Bütün bunların oluşturduğu dev bir dijital dünya var aslında karşımızda. Dünyada bu işi en çok tüketen toplumlardan biriyiz. Birincisi aslında tüm bu tüketim alışkanlıklarının da oluşturduğu birikim ile bir dünyadaki tüm bu alanda faaliyet gösteren isimleri, şirketleri, uzmanlara dinlediğimiz Türkiye’deki yerli birikimi bu anlamda sürekli dinlediğimiz bir platform halinde komisyonumuz çalışmalarını yürütüyor. Ve tüm siyasi partilerin bu ortaya çıkan birikimi yorumladıkları kendi politikalarını oluşturuyor. Temelde amacımız dijitalin oluşturduğu bu dünyaya ilişkin bilgi birikimi oluşturup arkasından gelecek olan yasalara, Hukuki düzenlemelere kaynaklık teşkil edecek bir alt zemin oluşturabilmek” ifadelerini kullandı.‘Geleceğin dünyasını analiz ediyoruz’Dijitalleşme ile birlikte bazı kavramların yeniden tartışılacağını belirten Büyükgümüş “Şu ana kadar dijital alanda bütün global şirketleri, yerli şirketleri, yerli uzmanları, uluslararası uzmanları dinledik. Partilerin bu anlamda politikalarının ne olduğuna dair beyin fırtınaları yaptık, fikir alışverişlerinde bulunduk ve ben yeni yeni oluşan bir alanın temel hukuki tartışmalarını konuştuğumuz bir düzlemde meseleyi değerlendiriyorum. En önemlisi şu; hukuk düşüncesine temel teşkil eden özgürlük, adalet, insan onuru bu gibi kavramların dijitalleşme vesilesiyle tekrar konuşulduğu, tekrar gündeme geldiği, onların da siyasette kendisine yeni alanlar açtığı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. O yüzden bu tartışmaların içerisinde olmak, geleceğin dünyasına dair analizlerde bulunmak hem siyaseten hem bu konular üzerinde düşünen biri olarak o beni açıkçası çok heyecanlandırıyor” değerlendirmesini yaptı.‘Dijitalin siyasetini yapıyoruz’AK Parti’nin dijitalleşme çalışmaları hakkında ad bilgi veren Büyükgümüş “Bizim parti olarak savunduğumuz bir ana ilke var. Bu konuya ‘dijital siyaset’ değil ‘dijitalin siyaseti’ olarak bakıyoruz. Ve benim düşüncem önümüzdeki dönemde siyasette dijital alanda olup bitenler daha fazla gündem oluşturacak. Burada aslında birkaç boyutu var. Meselenin birincisi bu teknolojileri siyasi çalışmalarda en etkin kullanmak. Ben küçük bir çocuktum cumhurbaşkanımız o zaman yerel seçimlerde İstanbul için yarışıyordu. İlk defa o dönem Cumhurbaşkanımızın başlattığı çalışmalarla seçmen listelerinin CD’ye taşındığı, parti teşkilatları ile paylaşıldığı, bu CD’lerdeki verilerin incelenerek sürekli güncellenerek sahada çalışmaların yürütüldüğünü hatırlıyorum. Bugünkü geldiğimiz noktada da bir kere AK Parti’nin en önemli hedefi ve hayata geçirdiğimiz mesele en ileri teknolojileri kendi siyasal çalışmalarımızda kullanmak bunun için bir yandan gayret ediyoruz. İkincisi bu dijital alan çok sayıda fırsatı var. Düşünün küçük bir yerel işletme global anlamda pazarın parçası haline gelebiliyor. Buraları kullanarak bu bir yandan çok önemli bir fırsat, hem bu fırsatların geliştirildiği ama aynı zamanda işte özel hayatın gizliliği, veri mahremiyeti gibi birçok tehdidi de içinde barındıran bu alanda söz söyleyerek, bu alana dair düzenlemeleri hayata geçireceğimiz bir siyasal yaklaşımımız var” dedi.

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ak parti, tbmm, dijital, ahmet büyükgümüş, meclis dijital mecralar komisyonu