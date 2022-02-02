Alman düzenleyici kurum, RT DE televizyonunun Almanya’da faaliyetini yasakladı

Medienanstalten’den yapılan açıklamada, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52. paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” ifadesine yer verildi.Program, 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana Almanca yayın yapıyor.
Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasakladı.
Medienanstalten’den yapılan açıklamada, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52. paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” ifadesine yer verildi.
Program, 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana Almanca yayın yapıyor.