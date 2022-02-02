https://tr.sputniknews.com/20220202/alman-duzenleyici-kurum-rt-de-televizyonunun-almanyada-faaliyetini-yasakladi-1053393919.html

Alman düzenleyici kurum, RT DE televizyonunun Almanya’da faaliyetini yasakladı

Alman düzenleyici kurum, RT DE televizyonunun Almanya’da faaliyetini yasakladı

Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T17:17+0300

2022-02-02T17:17+0300

2022-02-02T17:17+0300

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Medienanstalten’den yapılan açıklamada, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52. paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” ifadesine yer verildi.Program, 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana Almanca yayın yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20190111/almanya-gazeteciler-birligi-cagrisi-rt-deutsch-1037055178.html

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