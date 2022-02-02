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https://tr.sputniknews.com/20220202/alman-duzenleyici-kurum-rt-de-televizyonunun-almanyada-faaliyetini-yasakladi-1053393919.html
Alman düzenleyici kurum, RT DE televizyonunun Almanya’da faaliyetini yasakladı
Alman düzenleyici kurum, RT DE televizyonunun Almanya’da faaliyetini yasakladı
Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T17:17+0300
2022-02-02T17:17+0300
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Medienanstalten’den yapılan açıklamada, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52. paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” ifadesine yer verildi.Program, 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana Almanca yayın yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20190111/almanya-gazeteciler-birligi-cagrisi-rt-deutsch-1037055178.html
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rusya, almanya, rt

Alman düzenleyici kurum, RT DE televizyonunun Almanya’da faaliyetini yasakladı

17:17 02.02.2022
© Sputnik / Евгений БиятовRussia Today
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasakladı.
Medienanstalten’den yapılan açıklamada, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52. paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” ifadesine yer verildi.

Program, 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana Almanca yayın yapıyor.
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2019
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