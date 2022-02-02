https://tr.sputniknews.com/20220202/almanyadaki-arkeolojik-kazilarda-insan-kalintilarinin-yaninda-bassiz-at-iskeleti-bulundu-1053387707.html

Almanya'daki arkeolojik kazılarda insan kalıntılarının yanında başsız at iskeleti bulundu

Almanya'daki arkeolojik kazılarda insan kalıntılarının yanında başsız at iskeleti bulundu

Arkeologlar, Almanya'da antik bir mezarlıkta bir insanın yanına gömülü başsız at iskeleti buldu. Atın neden bu şekilde gömüldüğüne dair tahminler yürütülüyor. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T15:15+0300

2022-02-02T15:15+0300

2022-02-02T15:15+0300

almanya

dünya

at

mezar

iskelet

arkeolojik kazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053388136_0:11:469:275_1920x0_80_0_0_7ca78e67d6e3bf48bd0e63796b8307df.png

Almanya'nın Knittlingen şehrindeki antik bir mezarlıkta çalışmalar yürüten arkeologlar bir insan iskeletinin yanında başsız bir atın iskeletiyle karşılaştı. Live Science sitesinin aktardığına göre insan kalıntıları atın sahibine ait, cenaze töreni de yaklaşık 1400 yıl önceye, M.S. 476-750 yılları arasında Avrupa'nın orta kısmından bugünkü Fransa'ya olan kısmı kontrol eden Morevenj Hanedanlığı zamanlarına dayanıyor. Arkeologlar atın neden başı kesilerek gömüldüğünden emin değil ama ilk tahminler bunun bir tür cenaze töreni ritüeli olduğu ve atın kurban değil ölen kişiye ait bir 'mezar eşyası' olarak gömüldüğü yönünde. Civar alanda devam eden kazılarda atın başına rastlanmazken aynı dönemlerde yaşayan 7 kişinin daha mezarı bulundu. Bu kişilerden biri altın broşla gömülmüş bir kadın.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, at, mezar, iskelet, arkeolojik kazı