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https://tr.sputniknews.com/20220202/almanyadaki-arkeolojik-kazilarda-insan-kalintilarinin-yaninda-bassiz-at-iskeleti-bulundu-1053387707.html
Almanya'daki arkeolojik kazılarda insan kalıntılarının yanında başsız at iskeleti bulundu
Almanya'daki arkeolojik kazılarda insan kalıntılarının yanında başsız at iskeleti bulundu
Arkeologlar, Almanya'da antik bir mezarlıkta bir insanın yanına gömülü başsız at iskeleti buldu. Atın neden bu şekilde gömüldüğüne dair tahminler yürütülüyor. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:15+0300
2022-02-02T15:15+0300
almanya
dünya
at
mezar
iskelet
arkeolojik kazı
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Almanya'nın Knittlingen şehrindeki antik bir mezarlıkta çalışmalar yürüten arkeologlar bir insan iskeletinin yanında başsız bir atın iskeletiyle karşılaştı. Live Science sitesinin aktardığına göre insan kalıntıları atın sahibine ait, cenaze töreni de yaklaşık 1400 yıl önceye, M.S. 476-750 yılları arasında Avrupa'nın orta kısmından bugünkü Fransa'ya olan kısmı kontrol eden Morevenj Hanedanlığı zamanlarına dayanıyor. Arkeologlar atın neden başı kesilerek gömüldüğünden emin değil ama ilk tahminler bunun bir tür cenaze töreni ritüeli olduğu ve atın kurban değil ölen kişiye ait bir 'mezar eşyası' olarak gömüldüğü yönünde. Civar alanda devam eden kazılarda atın başına rastlanmazken aynı dönemlerde yaşayan 7 kişinin daha mezarı bulundu. Bu kişilerden biri altın broşla gömülmüş bir kadın.
almanya
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almanya, at, mezar, iskelet, arkeolojik kazı

Almanya'daki arkeolojik kazılarda insan kalıntılarının yanında başsız at iskeleti bulundu

15:15 02.02.2022
© Fotoğraf : Stuttgart Bölge KonseyiBaşsız at iskeleti
Başsız at iskeleti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : Stuttgart Bölge Konseyi
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Arkeologlar, Almanya'da antik bir mezarlıkta bir insanın yanına gömülü başsız at iskeleti buldu. Atın neden bu şekilde gömüldüğüne dair tahminler yürütülüyor.
Almanya'nın Knittlingen şehrindeki antik bir mezarlıkta çalışmalar yürüten arkeologlar bir insan iskeletinin yanında başsız bir atın iskeletiyle karşılaştı.
Live Science sitesinin aktardığına göre insan kalıntıları atın sahibine ait, cenaze töreni de yaklaşık 1400 yıl önceye, M.S. 476-750 yılları arasında Avrupa'nın orta kısmından bugünkü Fransa'ya olan kısmı kontrol eden Morevenj Hanedanlığı zamanlarına dayanıyor.
Arkeologlar atın neden başı kesilerek gömüldüğünden emin değil ama ilk tahminler bunun bir tür cenaze töreni ritüeli olduğu ve atın kurban değil ölen kişiye ait bir 'mezar eşyası' olarak gömüldüğü yönünde.
Civar alanda devam eden kazılarda atın başına rastlanmazken aynı dönemlerde yaşayan 7 kişinin daha mezarı bulundu. Bu kişilerden biri altın broşla gömülmüş bir kadın.
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