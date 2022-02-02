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Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak
THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında Anadolu Efes yarın Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
thy avrupa ligi
cska moskova
anadolu efes
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THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yla karşı kaşıya gelecek.Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor.CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-nikola-milutinov-1053266183.html
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thy avrupa ligi, cska moskova, anadolu efes

Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak

00:41 02.02.2022 (güncellendi: 00:42 02.02.2022)
© AA / Sefa KaracanAnadolu Efes - CSKA Moskova
Anadolu Efes - CSKA Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA / Sefa Karacan
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THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında Anadolu Efes yarın Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yla karşı kaşıya gelecek.
Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor.
CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.
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