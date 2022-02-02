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Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti
Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 24. haftada Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:28+0300
2022-02-02T23:28+0300
2022-02-02T23:29+0300
spor
thy avrupa ligi
cska moskova
anadolu efes
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı kazanan lacivert-beyazlı takım, bu sezon 11. galibiyetini elde etti.Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
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thy avrupa ligi, cska moskova, anadolu efes
Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti 23:28 02.02.2022 (güncellendi: 23:29 02.02.2022)
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 24. haftada Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.
Anadolu Efes
Erkek Basketbol Takımı,
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında
normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi
CSKA Moskova
'yı 99-97 mağlup etti.
Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı kazanan lacivert-beyazlı takım, bu sezon 11. galibiyetini elde etti.
Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.