https://tr.sputniknews.com/20220202/anadolu-efes-cska-moskovayi-99-97-maglup-etti-1053405870.html

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 24. haftada Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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spor

thy avrupa ligi

cska moskova

anadolu efes

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı kazanan lacivert-beyazlı takım, bu sezon 11. galibiyetini elde etti.Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

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thy avrupa ligi, cska moskova, anadolu efes