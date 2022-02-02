https://tr.sputniknews.com/20220202/anket-friends-hala-dunyanin-en-populer-dizisi-1053375552.html
Anket: Friends hala dünyanın en popüler dizisi
Anket: Friends hala dünyanın en popüler dizisi
Yapılan bir anket, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Friends'in en popüler dizi olmaya devam ettiğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 45'i... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T10:05+0300
2022-02-02T10:05+0300
2022-02-02T10:06+0300
yaşam
game of thrones
televizyon
friends
dizi
seinfeld
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OnePoll'ün yaptığı bir anket, Friends'in Amerikan tarihindeki en popüler televizyon dizisi olduğunu ortaya koydu.2 bin yetişkin katılımcı üzerinde yapılan ankette tüm zamanların en popüler 35 dizisi yer aldı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 90'ların iki büyük sitcom'una ilgi gösterdi. Buna göre, Friends'i en sevdikleri dizi olarak gösterenlerin oranı yüzde 43 iken, 'Seinfeld' dizisindeki oran yüzde 40 oldu. Listenin önde gelen diğer dizileri, yüzde 37 ile Game of Thrones, yüzde 36 ile Three's Company, yüzde 36 ile Frasier, yüzde 36 ile The Office ve yüzde 35 ile MASH oldu.İlk 20'ye giren diğer diziler arasında, The Simpsons, Family Guy, American Dad, ve Bob’s Burgers yer aldı.Peki ankete göre seyirci neyi 'çekici' buluyor? Katılımcıların yüzde 60'ının bir dizinin oyuncu kadrosunun ve yazının en önemli olduğuna inandığı, bunu estetik (yüzde 46) ve olay örgüsünün (yüzde 46) izlediği ortaya çıktı.Ankete katılanların yüzde 19'una göre 80'li ve 90'lı yıllar televizyonun altın çağı iken, yüzde 7'lik bir kesim mevcut dönemin televizyonun altın çağı olduğuna inanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210312/akit-rtuke-seslendi-netflix-ahlaksiz-dizi-friends-ile-gencleri-hedef-almayi-amacliyor-1044014526.html
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game of thrones, televizyon, friends, dizi, seinfeld
Anket: Friends hala dünyanın en popüler dizisi
10:05 02.02.2022 (güncellendi: 10:06 02.02.2022)
Yapılan bir anket, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Friends'in en popüler dizi olmaya devam ettiğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 45'i, halen en sevdikleri televizyon dizilerinin kasetlerini ya da DVD'lerini sakladıklarını söyledi.
OnePoll'ün yaptığı bir anket, Friends'in Amerikan tarihindeki en popüler televizyon dizisi olduğunu ortaya koydu.
2 bin yetişkin katılımcı üzerinde yapılan ankette tüm zamanların en popüler 35 dizisi yer aldı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 90'ların iki büyük sitcom'una ilgi gösterdi. Buna göre, Friends'i en sevdikleri dizi olarak gösterenlerin oranı yüzde 43 iken, 'Seinfeld' dizisindeki oran yüzde 40 oldu. Listenin önde gelen diğer dizileri, yüzde 37 ile Game of Thrones, yüzde 36 ile Three's Company, yüzde 36 ile Frasier, yüzde 36 ile The Office ve yüzde 35 ile MASH oldu.
İlk 20'ye giren diğer diziler arasında, The Simpsons, Family Guy, American Dad, ve Bob’s Burgers yer aldı.
Peki ankete göre seyirci neyi 'çekici' buluyor? Katılımcıların yüzde 60'ının bir dizinin oyuncu kadrosunun ve yazının en önemli olduğuna inandığı, bunu estetik (yüzde 46) ve olay örgüsünün (yüzde 46) izlediği ortaya çıktı.
Ankete katılanların yüzde 19'una göre 80'li ve 90'lı yıllar televizyonun altın çağı iken, yüzde 7'lik bir kesim mevcut dönemin televizyonun altın çağı olduğuna inanıyor.