https://tr.sputniknews.com/20220202/arastirma-arabanizin-ici-ortalama-bir-tuvaletten-daha-kirli-1053388039.html

Araştırma: Arabanızın içi, ortalama bir tuvaletten daha kirli

Araştırma: Arabanızın içi, ortalama bir tuvaletten daha kirli

İngiltere'de yapılan bir araştırma, arabaların 'ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu' ortaya çıkardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T14:59+0300

2022-02-02T14:59+0300

2022-02-02T15:06+0300

dünya

ingiltere

dışkı

araba

temizlik

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Scrap Car Comparison tarafından yaptırılan yeni bir üniversite araştırması, arabanın içinin ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu ortaya çıkardı. Aston Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, araç içlerindeki bakteriyel kontaminasyon seviyelerini belirlemek için farklı sahiplik geçmişlerine sahip otomobil içlerinden örnekler aldı. Elde edilen sonuçlarda, insanların arabalarını ne kadar kapsamlı bir şekilde temizleme eğiliminde olduklarının altını çizilirken, sürücülerin ayakkabılarının ve sürücü koltuğunda dışkı maddesi bulunabileceği sonucuna varıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, dışkı, araba, temizlik