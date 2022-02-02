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https://tr.sputniknews.com/20220202/arastirma-arabanizin-ici-ortalama-bir-tuvaletten-daha-kirli-1053388039.html
Araştırma: Arabanızın içi, ortalama bir tuvaletten daha kirli
Araştırma: Arabanızın içi, ortalama bir tuvaletten daha kirli
İngiltere'de yapılan bir araştırma, arabaların 'ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu' ortaya çıkardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T14:59+0300
2022-02-02T15:06+0300
dünya
ingiltere
dışkı
araba
temizlik
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Scrap Car Comparison tarafından yaptırılan yeni bir üniversite araştırması, arabanın içinin ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu ortaya çıkardı. Aston Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, araç içlerindeki bakteriyel kontaminasyon seviyelerini belirlemek için farklı sahiplik geçmişlerine sahip otomobil içlerinden örnekler aldı. Elde edilen sonuçlarda, insanların arabalarını ne kadar kapsamlı bir şekilde temizleme eğiliminde olduklarının altını çizilirken, sürücülerin ayakkabılarının ve sürücü koltuğunda dışkı maddesi bulunabileceği sonucuna varıldı.
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ingiltere, dışkı, araba, temizlik

Araştırma: Arabanızın içi, ortalama bir tuvaletten daha kirli

14:59 02.02.2022 (güncellendi: 15:06 02.02.2022)
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, arabaların 'ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu' ortaya çıkardı.
Scrap Car Comparison tarafından yaptırılan yeni bir üniversite araştırması, arabanın içinin ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu ortaya çıkardı.
Aston Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, araç içlerindeki bakteriyel kontaminasyon seviyelerini belirlemek için farklı sahiplik geçmişlerine sahip otomobil içlerinden örnekler aldı.
Elde edilen sonuçlarda, insanların arabalarını ne kadar kapsamlı bir şekilde temizleme eğiliminde olduklarının altını çizilirken, sürücülerin ayakkabılarının ve sürücü koltuğunda dışkı maddesi bulunabileceği sonucuna varıldı.
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