https://tr.sputniknews.com/20220202/babacan-kur-korumali-tl-vadeli-mevduat-hesabi-diye-koyduklari-sey-devleti-batirma-projesidir-1053403781.html

Babacan: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı diye koydukları şey, devleti batırma projesidir

Babacan: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı diye koydukları şey, devleti batırma projesidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı diye koydukları şey, devleti batırma projesidir. İş başına gelir gelmez bu... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T22:37+0300

2022-02-02T22:37+0300

2022-02-02T22:39+0300

türkiye

deva partisi

alibeyköy barajı

ali babacan

istanbul ticaret odası (ito)

enflasyon

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklamalarını anımsatarak, "İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da fiyatlar sadece ocak ayında aylık yüzde 13.8 arttı, yıllık artış yüzde 50.9 seviyesinde" diye konuştu.Bunun, "asgari ücretten 516 lira daha eksildiği" anlamına geldiğini ifade eden Babacan, "Türkiye'de enflasyon mutlaka düşecek. Tek haneli seviyelere gerileyecek. Enflasyon düşük tek haneli seviyelere düştüğünde ülkenin Cumhurbaşkanı artık Sayın Erdoğan olmayacak. Daha önce, 2002 ve 2008'de nasıl iki defa bu ülkeyi krizden biz çıkarttıysak bu krizden çıkartmak da yine bize nasip olacak" değerlendirmesinde bulundu.İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, şunları söyledi:Türkiye'nin zor günler yaşadığını savunan Babacan, ülkeyi önce sağlam bir hukuk zeminine kavuşturacaklarını belirtti.Babacan, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220130/ali-babacan-ata-bindigi-fotografi-paylasti-benzin-fiyatlarini-gorunce-biz-1053280224.html

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deva partisi, alibeyköy barajı, ali babacan, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon