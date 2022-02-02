https://tr.sputniknews.com/20220202/bakan-bozdagdan-sosyal-medya-cikisi-dogru-karari-sosyal-medya-ayaklanmadan-verecegiz--1053392814.html

Bakan Bozdağ'dan 'sosyal medya' çıkışı: Doğru kararı sosyal medya ayaklanmadan vereceğiz

Bakan Bozdağ'dan 'sosyal medya' çıkışı: Doğru kararı sosyal medya ayaklanmadan vereceğiz

Adalet Bakanı Bozdağ, "Sosyal medyanın, kamuoyunun, gazetenin baskısıyla karar alan bir içişleri veya yargı bize zarar verir. Doğru kararı medya, sosyal medya... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T16:55+0300

2022-02-02T16:55+0300

2022-02-02T16:55+0300

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adalet bakanı

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Bozdağ, ATO Congresium'da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının organizesinde emeği geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililere teşekkür etti.Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, dinmeyen bir acıyı dindirme çabası olduğunu ifade eden Bozdağ, uzun yıllardır hükümetlerin, devlet kurumlarının bu konuda büyük gayretle çalıştıklarını belirtti.Bozdağ, yapılan çalışmalarla bu konuda belli bir mesafe alındığını ancak gelinen noktada olayların azalmasında arzu edilen neticelere ulaşılamadığını söyledi.Sadece cezalandırmayla aile içi ve kadına yönelik şiddetin üstesinden gelme imkanının olmadığını tecrübe ettiklerini vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Kadına, erkeğe yakışmayan düzenlemeleri kanunlardan ayıklama konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar attıklarını ileri süren Bozdağ, kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık yapmayı, Anayasanın temel ilkelerinden biri haline getirdiklerini iddia etti.Adli veri bankasıÖnlerindeki fotoğrafı göreceklerini, ona göre bir adım atacaklarını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:Bakan Bozdağ, kolluk kuvvetlerince mahkumlarla ilgili sağlıklı bilgi tutmanın çok önemli olduğunu, bu verilerin doğru karar almada büyük yardımının olacağını dile getirdi.Savcılarla, asayiş ve emniyetin ortak çalıştığını, birbirlerine yardımcı olduğunu söyleyen Bozdağ, şunları paylaştı:Adalet Bakanı Bozdağ, aile içi ve kadına şiddetle mücadele bürolarının ve asayişte görev yapanların, delil toplama konusunda daha hassas olmalarını da istedi.'Adli kontrol kararı çıkmayacak'Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konusunun, Adalet Bakanlığının da birinci gündem maddesi olacağını söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:Bir mahallede kadına şiddet konusu haberlere düştüğünde, emniyet müdürünün o işin birinci sorumlusu olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Başsavcı ise daha emniyet önüne dosyayı getirmeden olayı duyduğu andan itibaren ön alacak. İşler, deliller eksik olmasın, emniyet müdürüyle konuşacak, ilgili savcıyla konuşacak, dosya geldiğinde tam tekmil... 15 bıçak yemiş hanımefendinin acısı üzerine adli kontrol kararı çıkmayacak. Ne gerekiyorsa o karar çıkacak. Bunun, bizim bir eksikliğimizin sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu eksikliğe müsaade etmeyeceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Bizzat ben de takip ediyorum." sözlerini sarf etti.Bu konularda medyada çıkan bütün haberleri takip ettiğini aktaran Bozdağ, "İlgili ve yetkili arkadaşlarıma hemen o konuda ne yapılması gerektiğini talimatlandırıyor ve anında da bilgi alıyorum. Gerekirse ilgili yerleri de arayacağız. Bu yargıya müdahale değildir. Herkes farklı değerlendirebilir. Yargının sağlıklı işlemesi, bakan olarak görevlerimin arasındadır. Orada aksama varsa bunları çözüme kavuşturmak bizim için tarihi öneme haizdir." diye konuştu.'Doğru kararı medya ayaklanmadan vereceğiz'Bakan Bozdağ, kadına karşı şiddet konusunda "ama"lı cümle kurdukları takdirde kaybedeceklerini, bu konunun üstesinden gelemeyeceklerini vurguladı.Adalet Bakanı Bozdağ, "Sosyal medyanın, kamuoyunun, gazetenin baskısıyla karar alan bir içişleri veya yargı bize zarar verir. Doğru kararı medya, sosyal medya, kamuoyu ayaklanmadan vereceğiz. Onlar bize 'sağ olsunlar' diye teşekkür edecekler. Kamuoyu baskısı ile karar alan, uygulayan değil, doğru olduğu için karar alan ve onu dosdoğru uygulayan hem emniyet hem yargı mensupları olarak biz bu meseleye vaziyet edelim. O zaman milletin, kalben, vicdanen tatmin olmasının önünü açacağız." değerlendirmesinde bulundu.Geciken adaletin adalet olmadığını, işlerin vaktinde yapılmaması halinde yargılama sürecinin uzayacağını söyleyen Bozdağ, "O zaman verilen ceza büyük de olsa o cezayı görmüyorlar. Adalet hemen, vaktinde, doğru zamanda lazım. Adaleti hızlandırma konusunda sizlerle yargı mensuplarının birlikte çalışmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-bozdagdan-ilk-talimat-adalet-sosyal-medyaya-kalmasin-1053334395.html

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türkiye, bekir bozdağ, sosyal medya, adalet bakanlığı, adalet bakanı