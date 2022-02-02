https://tr.sputniknews.com/20220202/bakan-soylu-abde-2019-yilinda-cinsel-siddet-suclari-2003ten-beri-en-yuksek-degerine-ulasti-1053377905.html

Bakan Soylu: AB'de 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003'ten beri en yüksek değerine ulaştı

Bakan Soylu: AB'de 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003'ten beri en yüksek değerine ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EuroStat verilerine değinerek, “2010-2019 yılları arasında Almanya’da yüz bin nüfus başına kasten öldürme suçu yüzde 27 azaldı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T11:42+0300

2022-02-02T11:42+0300

2022-02-02T11:42+0300

türkiye

kadın cinayeti

süleyman soylu

kadına şiddet

kadın cinayetleri

kades

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

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İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet İle Asayiş Suçlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. ATO Congresium Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Üç bakanın katıldığı toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddette atılan adımlar ve bu konuda yapılan asayiş uygulamaları değerlendirildi.'Emin' sıfatının Hazreti Muhammed’e yakışmış bir sıfat olduğunu hatırlatan Soylu, “Biz emin ülke olmak zorundayız. Biz emin insanlar olmak zorundayız. Onun için bu emin sıfatının bütün yaptığımız görevlerde, milletimizin bize emanet ettiği, devletimizin bize emanet ettiği bütün görevlerde, ‘Şu benim işimdi’, ‘Şu benim işim değildi’ diyerek bir tarafa bırakmadan yerine getirmek zorundayız” dedi.“Fransa’da yüz bin nüfus başına tecavüz yüzde 128 arttı”EuroStat verilerini ele alarak istatistik paylaşan Soylu, “Avrupa’da kasıtlı cinayet başlığı 2008 yılından beri en düşük değerine 2019’da ulaştı. Fakat aynı Avrupa Birliği’nde aynı 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003’ten beri en yüksek değerine ulaştı. Keza 2010-2019 yılları arasında Almanya’da yüz bin nüfus başına kasten öldürme suçu yüzde 27 azaldı ama tecavüz suçu yüzde 22 arttı. Aynı periyotta Fransa’da yine yüz bin nüfus başına hırsızlık yüzde 28 azaldı, tecavüz suçu yüzde 128, cinsel saldırı suçu yüzde 138 arttı. Yani dünya, bir tarafa doğru evrilmeye başladı” diye konuştu.“Kadına şiddete yönelik cezalar net bir şekilde tespit edildi”Aile içi ve kadına şiddet ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 sonrasında önemli adımlar atıldığını dile getiren Soylu, “Ayrıca konu geniş bir vizyon ile ele alındı. Burada en temel ve sonraki adımlar için de sağlam bir zemin oluşturuldu. En önemli adım bana göre, 6284 sayılı Aile’nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmuştur. Bu kanun ile aile içi ve kadına şiddete yönelik cezaları, yükümlülükler, sorumluluklar ve kavramlar net bir şekilde tespit edilmiştir. Bununla birlikte, mülki idare ve kolluk birimlerine bu konuda hem sorumluluklar hem de birtakım yetkiler sağlanmıştır. Yine bu kanunla kolluk birimlerimize gecikmesi sakıncalı bulunan hallerde koruyucu ve önleyici tedbir alabilme imkanı getirilmiştir” dedi.“Halihazırda 499 şahıs, aktif olarak elektronik kelepçe ile izleniyor”Soylu, şöyle devam etti:"Gece 04.30'da telefonum çaldı"

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kadın cinayeti, süleyman soylu, kadına şiddet, kadın cinayetleri, kades, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun