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Barış Manço ölümünün 23'üncü yıldönümünde düzenlenen konserle anıldı
Barış Manço ölümünün 23'üncü yıldönümünde düzenlenen konserle anıldı
Barış Manço, Kadıköy Belediyesi tarafından vefatının 23. yıl dönümünde düzenlenen 'Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz' konseriyle anıldı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:41+0300
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yaşam
barış manço
konser
kurtalan ekspres
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Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Kurtalan Ekspres sahne aldı.Grupta solist olarak Tolga Akyurt, klavyede Bülent Güven, elektro gitarda Cem Yalçın Kaya ve Ahmet Güven, bateride Cihangir Akkuzu yer aldı.Barış Manço'nun sevilen eserlerinin seslendirdiği konsere konuk olan usta sanatçının eşi Lale Manço, anma konserlerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.Oğlu Doğukan Manço ise bugün kendisini telefonla arayan arkadaşının sözlerini aktararak, "Babamın ender, masum, bağlayıcı, geçmişimize götüren, geleceğe bağlayan değerlerinden birisi olduğunu başkasından duymaktan dolayı çok mutlu oldum" ifadesini kullandı.Yoğun ilginin yaşandığı konserde, seyirciler de şarkılara eşlik etti.
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barış manço, konser, kurtalan ekspres

Barış Manço ölümünün 23'üncü yıldönümünde düzenlenen konserle anıldı

00:41 02.02.2022
© AABarış Manço konserle anıldı
Barış Manço konserle anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Barış Manço, Kadıköy Belediyesi tarafından vefatının 23. yıl dönümünde düzenlenen 'Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz' konseriyle anıldı.
Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Kurtalan Ekspres sahne aldı.
Grupta solist olarak Tolga Akyurt, klavyede Bülent Güven, elektro gitarda Cem Yalçın Kaya ve Ahmet Güven, bateride Cihangir Akkuzu yer aldı.
Barış Manço'nun sevilen eserlerinin seslendirdiği konsere konuk olan usta sanatçının eşi Lale Manço, anma konserlerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.
Oğlu Doğukan Manço ise bugün kendisini telefonla arayan arkadaşının sözlerini aktararak, "Babamın ender, masum, bağlayıcı, geçmişimize götüren, geleceğe bağlayan değerlerinden birisi olduğunu başkasından duymaktan dolayı çok mutlu oldum" ifadesini kullandı.
Yoğun ilginin yaşandığı konserde, seyirciler de şarkılara eşlik etti.
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