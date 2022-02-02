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Başsavcılıktan, Gökçek’in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik
Başsavcılıktan, Gökçek’in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ’ye üye olma ve propagandasını yapma suçlamasıyla' eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:17+0300
2022-02-02T12:17+0300
politika
melih gökçek
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fetö
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Cumhuriyet'in haberine göre, Başsavcılık, Gökçek hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararın gerekçesinde Gökçek’in “Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” gibi paylaşımlarının “terör örgütü propagandası yapma suçunun yasal unsurlarında belirtilen terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme niteliğinde olmadığı” belirtildi. Ayrıca paylaşımların yapıldığı tarihte, FETÖ’nün “henüz silahlı terör örgütü olarak kabul edilmediği” ve bu nedenle paylaşımların “oluşumun sözde liderine duyulan sempatiye binaen yapıldığı” kaydedildi. Bu nedenlerle ortada bir “terör propagandası olmadığı” savunuldu.Ayrıca kararda, Gökçek’in, “imar rantı üzerinden FETÖ’ye kaynak sağladığı” iddialarının da gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Kararda bu durum, “İmar planlarındaki değişikliklerle elde edilecek finansmanın terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek hareket ettiğine dair somut bir delil bulunmadı” ifadeleriyle anlatıldı.
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melih gökçek, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö

Başsavcılıktan, Gökçek’in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik

12:17 02.02.2022
© AAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ’ye üye olma ve propagandasını yapma suçlamasıyla' eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin kararını açıkladı. Başsavcılık, Gökçek için kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
Cumhuriyet'in haberine göre, Başsavcılık, Gökçek hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
Kararın gerekçesinde Gökçek’in “Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” gibi paylaşımlarının “terör örgütü propagandası yapma suçunun yasal unsurlarında belirtilen terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme niteliğinde olmadığı” belirtildi. Ayrıca paylaşımların yapıldığı tarihte, FETÖ’nün “henüz silahlı terör örgütü olarak kabul edilmediği” ve bu nedenle paylaşımların “oluşumun sözde liderine duyulan sempatiye binaen yapıldığı” kaydedildi. Bu nedenlerle ortada bir “terör propagandası olmadığı” savunuldu.
Ayrıca kararda, Gökçek’in, “imar rantı üzerinden FETÖ’ye kaynak sağladığı” iddialarının da gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Kararda bu durum, “İmar planlarındaki değişikliklerle elde edilecek finansmanın terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek hareket ettiğine dair somut bir delil bulunmadı” ifadeleriyle anlatıldı.
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