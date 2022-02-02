https://tr.sputniknews.com/20220202/bassavciliktan-gokcekin-fetoye-uye-olma-ve-propagandasini-yapma-suclamalarina-takipsizlik-1053379061.html

Başsavcılıktan, Gökçek’in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik

Başsavcılıktan, Gökçek’in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ’ye üye olma ve propagandasını yapma suçlamasıyla' eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T12:17+0300

2022-02-02T12:17+0300

2022-02-02T12:17+0300

politika

melih gökçek

ankara cumhuriyet başsavcılığı

fetö

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Cumhuriyet'in haberine göre, Başsavcılık, Gökçek hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararın gerekçesinde Gökçek’in “Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” gibi paylaşımlarının “terör örgütü propagandası yapma suçunun yasal unsurlarında belirtilen terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme niteliğinde olmadığı” belirtildi. Ayrıca paylaşımların yapıldığı tarihte, FETÖ’nün “henüz silahlı terör örgütü olarak kabul edilmediği” ve bu nedenle paylaşımların “oluşumun sözde liderine duyulan sempatiye binaen yapıldığı” kaydedildi. Bu nedenlerle ortada bir “terör propagandası olmadığı” savunuldu.Ayrıca kararda, Gökçek’in, “imar rantı üzerinden FETÖ’ye kaynak sağladığı” iddialarının da gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Kararda bu durum, “İmar planlarındaki değişikliklerle elde edilecek finansmanın terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek hareket ettiğine dair somut bir delil bulunmadı” ifadeleriyle anlatıldı.

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melih gökçek, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö