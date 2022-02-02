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https://tr.sputniknews.com/20220202/belarustan-potasyum-tasiyan-trenler-litvanyaya-giremiyor-1053371199.html
Belarus’tan potasyum taşıyan trenler Litvanya’ya giremiyor
Belarus’tan potasyum taşıyan trenler Litvanya’ya giremiyor
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Litvanya’nın Belarus’tan potasyum taşıyan trenlerin geçişine izin vermediğini belirtti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T02:20+0300
2022-02-02T02:21+0300
dünya
belarus
litvanya
roman golovçenko
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Golovçenko basına yaptığı açıklamada, “Litvanya, gemilere yüklenmek üzere Klaipeda limanına potasyum taşıyan trenlerimizi artık ülkeye almıyor” dedi.Bu adıma sert yanıt verme niyetinde olduklarını kaydeden Golovçenko, “Karar alındı. Litvanya yönünden gelen trenleri kapsayacak” ifadesini kullandı.Bu konuda Litvanya’ya diyalog önerdiklerini söyleyen Belarus Başbakanı, “Hukuki alanda görüşmeler gerçekleştirmeyi ve ilişkilerimizin geleceğini belirlemeyi teklif ettik” diye ekledi.
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belarus, litvanya, roman golovçenko

Belarus’tan potasyum taşıyan trenler Litvanya’ya giremiyor

02:20 02.02.2022 (güncellendi: 02:21 02.02.2022)
© Sputnik / Виктор Толочко / Fotoğraf bankasına girBelarus Başbakanı Roman Golovçenko
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Litvanya’nın Belarus’tan potasyum taşıyan trenlerin geçişine izin vermediğini belirtti.
Golovçenko basına yaptığı açıklamada, “Litvanya, gemilere yüklenmek üzere Klaipeda limanına potasyum taşıyan trenlerimizi artık ülkeye almıyor” dedi.
Bu adıma sert yanıt verme niyetinde olduklarını kaydeden Golovçenko, “Karar alındı. Litvanya yönünden gelen trenleri kapsayacak” ifadesini kullandı.
Bu konuda Litvanya’ya diyalog önerdiklerini söyleyen Belarus Başbakanı, “Hukuki alanda görüşmeler gerçekleştirmeyi ve ilişkilerimizin geleceğini belirlemeyi teklif ettik” diye ekledi.
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