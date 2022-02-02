https://tr.sputniknews.com/20220202/besiktas-gedson-fernandesi-borsaya-bildirdi-1053395640.html

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T18:06+0300

2022-02-02T18:06+0300

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spor

gedson fernandes

beşiktaş

transfer

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Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/galatasaray-baskani-burak-elmas-erick-pulgar-transferini-acikladi-1053385058.html

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gedson fernandes, beşiktaş, transfer