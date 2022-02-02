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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T18:06+0300
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spor
gedson fernandes
beşiktaş
transfer
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Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/galatasaray-baskani-burak-elmas-erick-pulgar-transferini-acikladi-1053385058.html
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gedson fernandes, beşiktaş, transfer

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi

18:06 02.02.2022
© AFP 2021Gedson Fernandes
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021
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Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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