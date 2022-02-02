https://tr.sputniknews.com/20220202/beyaz-saray-abdnin-muttefikleri-de-natonun-dogu-kanadina-birliklerini-gonderme-niyetinde-1053403290.html

Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde

Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'ye paralel olarak birkaç NATO ülkesinin de ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için birliklerini göndermeye hazırlandığını... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T22:16+0300

2022-02-02T22:16+0300

2022-02-02T22:16+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

rusya

jen psaki

nato

asker

beyaz saray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053403263_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b4359454c9ff384f7d48b4a7e03096c9.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi ve Avrupa'ya gönderilen askeri birliklere ilişkin açıklamada bulundu.Psaki, bugünkü basın toplantısında, "İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka ve Hollanda, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi için ek güçler konuşlandırma niyetinde" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'ya olası saldırı için artık 'eli kulağında' demiyoruz'Psaki ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya 'olası saldırısı' için 'eli kulağında' tabirini kullanmadıklarını kaydederek, "Zira göndermeyi arzu etmediğimiz bir sinyal gönderiyordu, sanki Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, artık karar almış gibi. Çoğu zaman her an saldırabileceğini söylemişizdir. Bu bir gerçek ama böyle bir karar alıp almadığını bilmiyoruz" dedi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna krizindeki gerilim bağlamında Polonya, Romanya ve Almanya’ya ek askeri birliklerin nakledileceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/cnn-biden-abd-birliklerinin-dogu-avrupaya-yollanmasina-onay-verdi-1053396874.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ukrayna, rusya, jen psaki, nato, asker, beyaz saray