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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/beyaz-saray-abdnin-muttefikleri-de-natonun-dogu-kanadina-birliklerini-gonderme-niyetinde-1053403290.html
Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde
Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'ye paralel olarak birkaç NATO ülkesinin de ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için birliklerini göndermeye hazırlandığını... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:16+0300
2022-02-02T22:16+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
jen psaki
nato
asker
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi ve Avrupa'ya gönderilen askeri birliklere ilişkin açıklamada bulundu.Psaki, bugünkü basın toplantısında, "İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka ve Hollanda, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi için ek güçler konuşlandırma niyetinde" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'ya olası saldırı için artık 'eli kulağında' demiyoruz'Psaki ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya 'olası saldırısı' için 'eli kulağında' tabirini kullanmadıklarını kaydederek, "Zira göndermeyi arzu etmediğimiz bir sinyal gönderiyordu, sanki Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, artık karar almış gibi. Çoğu zaman her an saldırabileceğini söylemişizdir. Bu bir gerçek ama böyle bir karar alıp almadığını bilmiyoruz" dedi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna krizindeki gerilim bağlamında Polonya, Romanya ve Almanya’ya ek askeri birliklerin nakledileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/cnn-biden-abd-birliklerinin-dogu-avrupaya-yollanmasina-onay-verdi-1053396874.html
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abd, ukrayna, rusya, jen psaki, nato, asker, beyaz saray

Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde

22:16 02.02.2022
© REUTERS / Leah MillisBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'ye paralel olarak birkaç NATO ülkesinin de ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için birliklerini göndermeye hazırlandığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi ve Avrupa'ya gönderilen askeri birliklere ilişkin açıklamada bulundu.
Psaki, bugünkü basın toplantısında, "İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka ve Hollanda, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi için ek güçler konuşlandırma niyetinde" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'ya olası saldırı için artık 'eli kulağında' demiyoruz'

Psaki ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya 'olası saldırısı' için 'eli kulağında' tabirini kullanmadıklarını kaydederek, "Zira göndermeyi arzu etmediğimiz bir sinyal gönderiyordu, sanki Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, artık karar almış gibi. Çoğu zaman her an saldırabileceğini söylemişizdir. Bu bir gerçek ama böyle bir karar alıp almadığını bilmiyoruz" dedi.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna krizindeki gerilim bağlamında Polonya, Romanya ve Almanya’ya ek askeri birliklerin nakledileceğini açıklamıştı.
ABD ordusu-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Pentagon: Avrupa’ya yaklaşık 2 bin asker yollayacağız
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