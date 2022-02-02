https://tr.sputniknews.com/20220202/beyaz-saray-abdnin-muttefikleri-de-natonun-dogu-kanadina-birliklerini-gonderme-niyetinde-1053403290.html
Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde
Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'ye paralel olarak birkaç NATO ülkesinin de ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için birliklerini göndermeye hazırlandığını... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:16+0300
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ukrayna krizi
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi ve Avrupa'ya gönderilen askeri birliklere ilişkin açıklamada bulundu.Psaki, bugünkü basın toplantısında, "İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka ve Hollanda, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi için ek güçler konuşlandırma niyetinde" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'ya olası saldırı için artık 'eli kulağında' demiyoruz'Psaki ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya 'olası saldırısı' için 'eli kulağında' tabirini kullanmadıklarını kaydederek, "Zira göndermeyi arzu etmediğimiz bir sinyal gönderiyordu, sanki Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, artık karar almış gibi. Çoğu zaman her an saldırabileceğini söylemişizdir. Bu bir gerçek ama böyle bir karar alıp almadığını bilmiyoruz" dedi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna krizindeki gerilim bağlamında Polonya, Romanya ve Almanya’ya ek askeri birliklerin nakledileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/cnn-biden-abd-birliklerinin-dogu-avrupaya-yollanmasina-onay-verdi-1053396874.html
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Beyaz Saray: ABD'nin müttefikleri de NATO'nun doğu kanadına birliklerini gönderme niyetinde
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'ye paralel olarak birkaç NATO ülkesinin de ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için birliklerini göndermeye hazırlandığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi ve Avrupa'ya gönderilen askeri birliklere ilişkin açıklamada bulundu.
Psaki, bugünkü basın toplantısında, "İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka ve Hollanda, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi için ek güçler konuşlandırma niyetinde" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'ya olası saldırı için artık 'eli kulağında' demiyoruz'
Psaki ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya 'olası saldırısı' için 'eli kulağında' tabirini kullanmadıklarını kaydederek, "Zira göndermeyi arzu etmediğimiz bir sinyal gönderiyordu, sanki Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, artık karar almış gibi. Çoğu zaman her an saldırabileceğini söylemişizdir. Bu bir gerçek ama böyle bir karar alıp almadığını bilmiyoruz" dedi.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna krizindeki gerilim bağlamında Polonya, Romanya ve Almanya’ya ek askeri birliklerin nakledileceğini açıklamıştı.