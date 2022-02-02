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https://tr.sputniknews.com/20220202/bosanma-asamasinda-oldugu-kadini-kaciran-ve-tahliye-edilen-mithat-topala-elektronik-kelepce--1053401083.html
Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe
Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı taksiye zorla bindirerek kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:06+0300
2022-02-02T21:09+0300
şilan topal
kadına şiddet
elektronik kelepçe
türkiye
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Boşanma aşamasındaki Şilan Topal'ı kaçıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mithat Topal'a, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı. Mahkeme kararı gereği Mithat Topal, üç ay boyunca kelepçeyi çıkaramayacak ve Şilan Topal'a 950 metreden fazla yaklaşamayacak.Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada dün tahliye edilmiştiTahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı. Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/tahliye-kararini-ogrenen-silan-topal-adliyeden-aglayarak-cikti-oldurulecegim-biliyorum-1053362784.html
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şilan topal, kadına şiddet, elektronik kelepçe

Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe

21:06 02.02.2022 (güncellendi: 21:09 02.02.2022)
© DHAMithat Topal
Mithat Topal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı taksiye zorla bindirerek kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldı.
Boşanma aşamasındaki Şilan Topal'ı kaçıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mithat Topal'a, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı.
Mahkeme kararı gereği Mithat Topal, üç ay boyunca kelepçeyi çıkaramayacak ve Şilan Topal'a 950 metreden fazla yaklaşamayacak.
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada dün tahliye edilmişti
Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.
Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı.
Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.
Şilan Topal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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