BTS üyesi Jimin hem Kovid-19'a yakalandı hem ameliyat oldu: Apandisit nedir, belirtileri neler?
16:24 02.02.2022 (güncellendi: 16:30 02.02.2022)
© Fotoğraf : www.facebook.com/bangtan.officialPark Jimin
© Fotoğraf : www.facebook.com/bangtan.official
BTS üyelerinden 26 yaşındaki Jimin'in hem koronavirüse yakalandığı hem de apandisit ameliyatı olduğu açıklandı. Peki apandisitin sebepleri ve belirtileri neler?
Dünyanın en çok dinlenen gruplarından Grammy adayı BTS grubunun bir diğer üyesinin hem koronavirüse yakalanması hem de ameliyat olduğunun açıklanması dinleyicileri üzerken akut apandisitin sebepleri de çokça araştırıldı.
Güney Koreli grubun şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Park Jimin ani karın ve hafif boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan genç sanatçının akut apandisit ameliyatı olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı.
[Weverse Announcement] Jimin was diagnosed with acute appendicitis, and was tested positive for COVID-19. He underwent surgery on Jan 31 which was successful and is currently recuperating after his procedure.— BTS Charts & Translations⁷ (@charts_k) January 31, 2022
Get well soon Jimin 🙏 pic.twitter.com/oDTq2afIFd
Apandisit kendini nasıl belli ediyor, kimlerde sık görülüyor?
Apendiks, kör bağırsak olarak da adlandırılan ve sindirime ve bağışıklık sistemine yardımcı olduğu sanılan bağırsak bölümü için kullanılıyor. Karnın sağ alt tarafındaki kolondan çıkıntı yapan parmak şeklinde bir keseye benzeyen apendiksin iltihaplanması da apandisit rahatsızlığına yol açıyor.
ABD merkezli tıp merkezi Mayo Clinic'e göre erkeklerde yüzde 6-8, kadınlarda da yüzde 6-9 risk oranıyla görülen bu cerrahi acil durumun ilk belirtileri arasında karnın alt bölgesinde başlayan ağrı ya da göbek çevresinde başlayıp sağ alt karın bölgesine yayılan ağrı yer alıyor. Ağrının yeri hastanın yaşı ve apendiksin pozisyonuna göre de değişiyor. Ağrı apendiks iltihaplanması ağırlaştıkça artıyor.
For the people that don’t know what acute appendicitis is. pic.twitter.com/rSi8z4s0B1— kiri⁷ ✿ gws jimin! (@KYRINADV) January 31, 2022
Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları (NIDDK) Enstitüsü'ne göre de apandisitin diğer semptomları arasında iştah kaybı, kusma, ishal ve kabızlık var. Apandisitin ana tedavi yolları ise antibiyotik kullanımı ve ameliyatla apendiksin alınması.
ABD'de her yıl 300 bin hasta apandisit nedeniyle hastaneye yatıyor.
Jimin, a member of the K-Pop boy band BTS, has tested positive for Covid-19 and underwent surgery for acute appendicitis, his management company said Monday https://t.co/GScFtsDPe3— The Wall Street Journal (@WSJ) January 31, 2022