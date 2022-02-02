Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220202/bts-uyesi-jimin-hem-kovid-19a-yakalandi-hem-ameliyat-oldu-akut-apandisit-nedir-belirtileri-neler-1053390224.html
BTS üyesi Jimin hem Kovid-19'a yakalandı hem ameliyat oldu: Apandisit nedir, belirtileri neler?
BTS üyesi Jimin hem Kovid-19'a yakalandı hem ameliyat oldu: Apandisit nedir, belirtileri neler?
BTS üyelerinden 26 yaşındaki Jimin'in hem koronavirüse yakalandığı hem de apandisit ameliyatı olduğu açıklandı. Peki apandisitin sebepleri ve belirtileri... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:24+0300
2022-02-02T16:30+0300
bts
park jimin
yaşam
apandisit
koronavirüs
apendiks
grammy
bağırsak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053389429_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_de6be5a07a171b03fbd936004d9ee996.jpg
Dünyanın en çok dinlenen gruplarından Grammy adayı BTS grubunun bir diğer üyesinin hem koronavirüse yakalanması hem de ameliyat olduğunun açıklanması dinleyicileri üzerken akut apandisitin sebepleri de çokça araştırıldı. Güney Koreli grubun şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Park Jimin ani karın ve hafif boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan genç sanatçının akut apandisit ameliyatı olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı. Apandisit kendini nasıl belli ediyor, kimlerde sık görülüyor?Apendiks, kör bağırsak olarak da adlandırılan ve sindirime ve bağışıklık sistemine yardımcı olduğu sanılan bağırsak bölümü için kullanılıyor. Karnın sağ alt tarafındaki kolondan çıkıntı yapan parmak şeklinde bir keseye benzeyen apendiksin iltihaplanması da apandisit rahatsızlığına yol açıyor. ABD merkezli tıp merkezi Mayo Clinic'e göre erkeklerde yüzde 6-8, kadınlarda da yüzde 6-9 risk oranıyla görülen bu cerrahi acil durumun ilk belirtileri arasında karnın alt bölgesinde başlayan ağrı ya da göbek çevresinde başlayıp sağ alt karın bölgesine yayılan ağrı yer alıyor. Ağrının yeri hastanın yaşı ve apendiksin pozisyonuna göre de değişiyor. Ağrı apendiks iltihaplanması ağırlaştıkça artıyor. Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları (NIDDK) Enstitüsü'ne göre de apandisitin diğer semptomları arasında iştah kaybı, kusma, ishal ve kabızlık var. Apandisitin ana tedavi yolları ise antibiyotik kullanımı ve ameliyatla apendiksin alınması. ABD'de her yıl 300 bin hasta apandisit nedeniyle hastaneye yatıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053389429_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_568f9513f7a2a1f0e67d583bbfd92222.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bts, park jimin, apandisit, koronavirüs, apendiks, grammy, bağırsak

BTS üyesi Jimin hem Kovid-19'a yakalandı hem ameliyat oldu: Apandisit nedir, belirtileri neler?

16:24 02.02.2022 (güncellendi: 16:30 02.02.2022)
© Fotoğraf : www.facebook.com/bangtan.officialPark Jimin
Park Jimin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : www.facebook.com/bangtan.official
Abone ol
BTS üyelerinden 26 yaşındaki Jimin'in hem koronavirüse yakalandığı hem de apandisit ameliyatı olduğu açıklandı. Peki apandisitin sebepleri ve belirtileri neler?
Dünyanın en çok dinlenen gruplarından Grammy adayı BTS grubunun bir diğer üyesinin hem koronavirüse yakalanması hem de ameliyat olduğunun açıklanması dinleyicileri üzerken akut apandisitin sebepleri de çokça araştırıldı.
Güney Koreli grubun şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Park Jimin ani karın ve hafif boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan genç sanatçının akut apandisit ameliyatı olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı.

Apandisit kendini nasıl belli ediyor, kimlerde sık görülüyor?

Apendiks, kör bağırsak olarak da adlandırılan ve sindirime ve bağışıklık sistemine yardımcı olduğu sanılan bağırsak bölümü için kullanılıyor. Karnın sağ alt tarafındaki kolondan çıkıntı yapan parmak şeklinde bir keseye benzeyen apendiksin iltihaplanması da apandisit rahatsızlığına yol açıyor.
ABD merkezli tıp merkezi Mayo Clinic'e göre erkeklerde yüzde 6-8, kadınlarda da yüzde 6-9 risk oranıyla görülen bu cerrahi acil durumun ilk belirtileri arasında karnın alt bölgesinde başlayan ağrı ya da göbek çevresinde başlayıp sağ alt karın bölgesine yayılan ağrı yer alıyor. Ağrının yeri hastanın yaşı ve apendiksin pozisyonuna göre de değişiyor. Ağrı apendiks iltihaplanması ağırlaştıkça artıyor.
Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları (NIDDK) Enstitüsü'ne göre de apandisitin diğer semptomları arasında iştah kaybı, kusma, ishal ve kabızlık var. Apandisitin ana tedavi yolları ise antibiyotik kullanımı ve ameliyatla apendiksin alınması.
ABD'de her yıl 300 bin hasta apandisit nedeniyle hastaneye yatıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce