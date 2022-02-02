https://tr.sputniknews.com/20220202/caykur-rizespor-kulubu-baskani-kiran-cuneyt-cakiri-kimse-benim-macima-veremez-1053381475.html

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, "Ben neden X, Y, Z hakem için konuşmuyorum? Cüneyt Çakır için konuşuyorum... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T12:57+0300

2022-02-02T12:57+0300

2022-02-02T12:57+0300

spor

çaykur rizespor

cüneyt çakır

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maç

hakem

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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran, Kasımpaşa ve Göztepe'nin üst üste maçlar kazandığına değinerek, şunları söyledi:Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Türk futbolunun gelişmesi ve değişimi için büyük çaba harcadığını belirten Kıran, "Nihat Özdemir tarihe geçecek. Bunu yazın buraya. Gerçekleri birilerinin konuşması lazım. Kral çıplak. Artık Cüneyt Çakır'ın şampiyonu, küme düşenleri belirlediği bir lig oynanmayacak, bitti. Bu sözüme de en çok Nihat Özdemir destek olacak. Bunu yazıyorum buraya" dedi.Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi ile oluşan ihtilaf nedeniyle her iki kulübün de kaybettiğini ifade eden Kıran, "Yargıtay kararı verdi ama kim kazandı? Biz kaybettik, Galatasaray Kulübü kaybetti. Biz anlaştık. Kiralık futbolcular konusunda anlaştık. Anlaşma bozuldu. Oyuncular geliyor, evlerini tutmak için geliyorlardı. Bunlardan bir tanesi Yunus. Bugün 6 gol, 6 asist ile oynuyor. Artık alabilir misiniz? Çok beğeniyorum. Artık Avrupa'nın önemli takımlarında oynayacaktır" diye konuştu.Kıran, ligin kısaldığını, artık her maçı final olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.'Bizi kimse ayırıp bölemez'Trabzon ve Rize'nin etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:'Loic Remy ile yollarımızı ayırmak istiyoruz'Çaykur Rizespor ile birçok oyuncunun isminin yazıldığını belirten Kıran, birçoğunun gündemlerinde olmadığını, takıma üç oyuncu katmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.Kıran, yabancı oyuncu kontenjanını açamadıklarını ifade ederek, "Görüştüğümüz oyuncular gitmek istemiyor. Oyuncuları getirmek bir maliyet, göndermek de bir maliyet. Gelirimiz, giderimiz belli. Havaya para saçacak bir durumumuz yok. Loic Remy ile yollarımızı ayırmak istiyoruz. Kendisi profesyonelliği çok güzel kullanıyor. FIFA kuralları kulüplerin karşısında olduğu için yaptırım da uygulayamıyorsunuz. Problemi yakın zamanda çözeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Fransa'ya devre arasında gittikten sonra tatilin son gününde Kovid-19 olduğu yönünde rapor gönderdiğini kaydeden Kıran, "Karantinada kalıyorsun. 7 gün sonra bir rapor daha, ben halen pozitifim. Bu kulüple dalga mı geçiyorsun? Başka pozitif olan oyuncularımız vardı. Yurt dışında Bolasie, Joel Pohjanpalo döndü. Remy konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama öyle ama böyle çözüp bu konuyu kapatacağız." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/rizespor-baskani-kiran-cuneyt-cakiri-hicbir-macima-istemiyorum-gitsin-avrupada-hakemlik-yapsin-1052184978.html

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çaykur rizespor, cüneyt çakır, futbol, maç, hakem