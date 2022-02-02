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Çekya’da iş yeri ve okullarda test zorunluluğu kaldırılacak
Çekya’da iş yeri ve okullarda test zorunluluğu kaldırılacak
Günlük Kovid-19 vaka sayısının 57 binin üzerine çıktığı Çekya’da, 18 Şubat'tan itibaren okul ve iş yerlerindeki zorunlu test uygulaması sonlandırılacak... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
kovid-19
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petr fiala
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, basına yaptığı açıklamada, 18 Şubat'tan itibaren okul ve iş yerlerinde uygulanan test zorunluluğunun kaldırılacağını söyledi. Fiala, kararın mevcut epidemiyolojik duruma göre verildiğini ifade etti.Ülkede son 24 saatte 57 bin 195 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 3 milyon 100 bin 462’e çıktı. Yetkililer günlük vaka sayısının virüsün görüldüğü Mart 2020’den itibaren en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 17 artışla 37 bin 281’e yükseldi.Yüksek mahkeme aşı ve iyileşmiş olma şartını kaldırdıBu arada, Çekya’da Yüksek Mahkeme, restoran, kafe, otel gibi kapalı alanlarda aranan aşı ve hastalığı geçirmiş olma kuralının kaldırılmasına hükmetti. Çekya Sağlık Bakanlığı'nın, mahkemenin aldığı karara itiraz etmemesi durumunda gelecek haftadan itibaren aşısızlar da söz konusu kapalı alanlara girebilecek.Avusturya’da ilkokullarda maske zorunluluğu kalkıyorAvusturya Eğitim Bakanı Martin Polaschek, okullardaki maske zorunluluğunun 7 Şubat’ta beden eğitimi derslerinde, 14 Şubat’tan itibaren de ilkokullarda kaldırılacağını açıkladı.Günlük 39 bin 410 yeni vakanın görüldüğü Avusturya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 920 bin 882’ye yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artışla 14 bin 143’e çıktı.
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çekya, koronavirüs, kovid-19, test, pcr, petr fiala, avusturya

Çekya’da iş yeri ve okullarda test zorunluluğu kaldırılacak

19:19 02.02.2022
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© AA
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Günlük Kovid-19 vaka sayısının 57 binin üzerine çıktığı Çekya’da, 18 Şubat'tan itibaren okul ve iş yerlerindeki zorunlu test uygulaması sonlandırılacak. Avusturya'da ise okullardaki maske zorunluluğu 7 Şubat’ta beden eğitimi derslerinde, 14 Şubat’tan itibaren de ilkokullarda kaldırılacak.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, basına yaptığı açıklamada, 18 Şubat'tan itibaren okul ve iş yerlerinde uygulanan test zorunluluğunun kaldırılacağını söyledi. Fiala, kararın mevcut epidemiyolojik duruma göre verildiğini ifade etti.
Ülkede son 24 saatte 57 bin 195 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 3 milyon 100 bin 462’e çıktı. Yetkililer günlük vaka sayısının virüsün görüldüğü Mart 2020’den itibaren en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 17 artışla 37 bin 281’e yükseldi.

Yüksek mahkeme aşı ve iyileşmiş olma şartını kaldırdı

Bu arada, Çekya’da Yüksek Mahkeme, restoran, kafe, otel gibi kapalı alanlarda aranan aşı ve hastalığı geçirmiş olma kuralının kaldırılmasına hükmetti. Çekya Sağlık Bakanlığı'nın, mahkemenin aldığı karara itiraz etmemesi durumunda gelecek haftadan itibaren aşısızlar da söz konusu kapalı alanlara girebilecek.

Avusturya’da ilkokullarda maske zorunluluğu kalkıyor

Avusturya Eğitim Bakanı Martin Polaschek, okullardaki maske zorunluluğunun 7 Şubat’ta beden eğitimi derslerinde, 14 Şubat’tan itibaren de ilkokullarda kaldırılacağını açıkladı.
Günlük 39 bin 410 yeni vakanın görüldüğü Avusturya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 920 bin 882’ye yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artışla 14 bin 143’e çıktı.
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