https://tr.sputniknews.com/20220202/cnn-biden-abd-birliklerinin-dogu-avrupaya-yollanmasina-onay-verdi-1053396874.html

CNN: Biden, ABD birliklerinin Doğu Avrupa’ya yollanmasına onay verdi

CNN: Biden, ABD birliklerinin Doğu Avrupa’ya yollanmasına onay verdi

CNN, ABD Başkanı Joe Biden’in, Doğu Avrupa’ya ek birliklerin yollanmasına resmen onay verdiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un naklinin önümüzdeki... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T18:46+0300

2022-02-02T18:46+0300

2022-02-02T18:46+0300

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CNN kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden’in Doğu Avrupa ülkelerine ek ABD askerlerinin konuşlandırılmasına resmen onay verdiğini söyledi.Karar, Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınındaki hareketinde tehdit gören NATO müttefiklerine destek ifadesi olarak nitelendirildi.Karar, Doğu Avrupa’ya ek binlerce ABD askerinin yollanmasını öngörüyor. Kaynaklar, en az 2 bin askerin Polonya’ya, birkaç bin askerin daha Romanya dahil Avrupa’nın güneydoğusundaki ülkelere gönderileceğini dile getirdi.Pentagon: Avrupa’ya yaklaşık 2 bin asker yollayacağızPentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD’den Avrupa’ya ek olarak yaklaşık 2 bin asker nakledeceğiz” diye açıkladı.Kirby, bu güçlerin Polonya ve Almanya’ya yönlendirileceğini belirtti.Pentagon sözcüsü John Kirby, konusu güçlerin ABD müttefiklerinin 'savunmasını sağlamak' için NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde konuşlandırılacağını söyledi ve "Polonya, Romanya ve Almanya'da konuşlandırılacak askerler "Ukrayna'da savaşmayacak" ifadelerini kullandı.

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abd, joe biden, ukrayna, doğu avrupa, cnn, pentagon, john kirby