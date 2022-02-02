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https://tr.sputniknews.com/20220202/cnn-biden-abd-birliklerinin-dogu-avrupaya-yollanmasina-onay-verdi-1053396874.html
CNN: Biden, ABD birliklerinin Doğu Avrupa’ya yollanmasına onay verdi
CNN: Biden, ABD birliklerinin Doğu Avrupa’ya yollanmasına onay verdi
CNN, ABD Başkanı Joe Biden’in, Doğu Avrupa’ya ek birliklerin yollanmasına resmen onay verdiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un naklinin önümüzdeki... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T18:46+0300
2022-02-02T18:46+0300
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abd
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CNN kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden’in Doğu Avrupa ülkelerine ek ABD askerlerinin konuşlandırılmasına resmen onay verdiğini söyledi.Karar, Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınındaki hareketinde tehdit gören NATO müttefiklerine destek ifadesi olarak nitelendirildi.Karar, Doğu Avrupa’ya ek binlerce ABD askerinin yollanmasını öngörüyor. Kaynaklar, en az 2 bin askerin Polonya’ya, birkaç bin askerin daha Romanya dahil Avrupa’nın güneydoğusundaki ülkelere gönderileceğini dile getirdi.Pentagon: Avrupa’ya yaklaşık 2 bin asker yollayacağızPentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD’den Avrupa’ya ek olarak yaklaşık 2 bin asker nakledeceğiz” diye açıkladı.Kirby, bu güçlerin Polonya ve Almanya’ya yönlendirileceğini belirtti.Pentagon sözcüsü John Kirby, konusu güçlerin ABD müttefiklerinin 'savunmasını sağlamak' için NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde konuşlandırılacağını söyledi ve "Polonya, Romanya ve Almanya'da konuşlandırılacak askerler "Ukrayna'da savaşmayacak" ifadelerini kullandı.
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abd, joe biden, ukrayna, doğu avrupa, cnn, pentagon, john kirby

CNN: Biden, ABD birliklerinin Doğu Avrupa’ya yollanmasına onay verdi

18:46 02.02.2022
ABD ordusu-koronavirüs
ABD ordusu-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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CNN, ABD Başkanı Joe Biden’in, Doğu Avrupa’ya ek birliklerin yollanmasına resmen onay verdiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un naklinin önümüzdeki günlerde başlayacağını bugün açıklaması bekleniyor.
CNN kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden’in Doğu Avrupa ülkelerine ek ABD askerlerinin konuşlandırılmasına resmen onay verdiğini söyledi.
Karar, Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınındaki hareketinde tehdit gören NATO müttefiklerine destek ifadesi olarak nitelendirildi.
Karar, Doğu Avrupa’ya ek binlerce ABD askerinin yollanmasını öngörüyor. Kaynaklar, en az 2 bin askerin Polonya’ya, birkaç bin askerin daha Romanya dahil Avrupa’nın güneydoğusundaki ülkelere gönderileceğini dile getirdi.

Pentagon: Avrupa’ya yaklaşık 2 bin asker yollayacağız

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD’den Avrupa’ya ek olarak yaklaşık 2 bin asker nakledeceğiz” diye açıkladı.
Kirby, bu güçlerin Polonya ve Almanya’ya yönlendirileceğini belirtti.
Pentagon sözcüsü John Kirby, konusu güçlerin ABD müttefiklerinin 'savunmasını sağlamak' için NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde konuşlandırılacağını söyledi ve "Polonya, Romanya ve Almanya'da konuşlandırılacak askerler "Ukrayna'da savaşmayacak" ifadelerini kullandı.
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