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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T03:50+0300
2022-02-02T03:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
kamulaştırma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.Erfelek'te bir taşınmaz acele kamulaştırılacakResmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/meskenlerde-5-kwh-olarak-belirlenen-tuketim-miktarinin-7-kwh-guncellenmesi-karari-resmi-gazetede-1053331313.html
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, kamulaştırma

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

03:50 02.02.2022
© AAResmi Gazete- Cumhurbaşkanlığı kararı
Resmi Gazete- Cumhurbaşkanlığı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Diğer bir kararla da Sinop'un Erfelek ilçesinde bir taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Erfelek'te bir taşınmaz acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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