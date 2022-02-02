https://tr.sputniknews.com/20220202/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1053371610.html

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T03:50+0300

2022-02-02T03:50+0300

2022-02-02T03:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

kamulaştırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104233/95/1042339529_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_79cd0b2fe6a704db46a46e1e5efae0e8.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.Erfelek'te bir taşınmaz acele kamulaştırılacakResmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/meskenlerde-5-kwh-olarak-belirlenen-tuketim-miktarinin-7-kwh-guncellenmesi-karari-resmi-gazetede-1053331313.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, resmi gazete, kamulaştırma