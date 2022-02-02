Cumhurbaşkanı'nın adaşı Recep Tayyip Erdoğan: Adıma inanmayanlar 'Dalgamı geçiyorsun?' diyor

“Trabzon’da gençlik buluşmalarında Cumhurbaşkanımıza gündemimizi meşgul eden bir soru sordum. Rusya-Ukrayna krizini sordum. O da sağ olsun çok güzel bir şekilde cevapladı. Ardından bir rica da bulundum. Kendisiyle 2002 yılında çektirdiğimiz bir çocukluk fotoğrafım vardı. Onu gösterdim. Kendisi de çok güzel karşıladı. ‘Hatıralarına sahip çıkman çok güzel’ dedi. Kendisiyle o akşam çok güzel bir hatıramız kalmış oldu. Cumhurbaşkanı’na kendimi tanıtırken ve soruyu sorarken yanına gittiğimde çok heyecanlıydım. İsmimi söylediğimde şaşırdı. Hatta bütün bir salon şaşırdı. Fotoğrafı gösterdiğimde ‘Burada kaç yaşındasın?’ dedi. Ben de ‘4’ deyince, ‘Uşak ne kadar büyümüş, biz de yaşlandık’ dedi. Salonda da çok güzel bir durum oldu.”