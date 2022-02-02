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https://tr.sputniknews.com/20220202/cumhurbaskaninin-adasi-recep-tayyip-erdogan-adima-inanmayanlar-dalgami-geciyorsun-diyor-1053389903.html
Cumhurbaşkanı'nın adaşı Recep Tayyip Erdoğan: Adıma inanmayanlar 'Dalgamı geçiyorsun?' diyor
Cumhurbaşkanı'nın adaşı Recep Tayyip Erdoğan: Adıma inanmayanlar 'Dalgamı geçiyorsun?' diyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, “Onun ismini taşımaktan onur... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:46+0300
2022-02-02T15:57+0300
recep tayyip erdoğan
yaşam
recep tayyip erdoğan üniversitesi
adaş
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Samsun’da yaşayan 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çekiyor. Babası tarafından ismi Recep Tayyip konulan genç ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden mezun oldu.23 yaşındaki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon'daki gençlerle buluştuğu programda söz alarak soru sordu.2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Erdoğan’ın isminden dolayı kimi insanların çok şaşırdığını kimilerinin ise fotoğraf çektirdiğini söyledi.‘Babam Cumhurbaşkanı’nın ismini yaşatmak istedi’İsminin veriliş hikâyesini anlatan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, “İsmim Recep Tayyip Erdoğan. 1988 doğumluyum. Ben 1998 yılı Ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Ben Recep ayında doğunca babam ‘ismi ile doğdu’ diyor. Cumhurbaşkanımızın ismini yaşatmam için Tayyip’i de kendisi ekliyor. Ondan sonra böyle devam ediyor” diye konuştu.‘Kendisiyle o akşam çok güzel bir hatıramız oldu’Gençlik buluşmalarında ismini söylediği andaki duyguları anlatan Erdoğan, şunları söyledi:'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyunca hocalardan çok farklı tepkiler aldım'Yaşadığı ilginç anılardan bahseden Erdoğan, şunları anlattı:'İsmini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum'Cumhurbaşkanı sevgisinden söz eden Erdoğan şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan üniversitesi, adaş

Cumhurbaşkanı'nın adaşı Recep Tayyip Erdoğan: Adıma inanmayanlar 'Dalgamı geçiyorsun?' diyor

15:46 02.02.2022 (güncellendi: 15:57 02.02.2022)
© İHACumhurbaşkanı'nın adaşı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı'nın adaşı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, “Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimileri inanmıyor, kimileri şaşırıyor" dedi.
Samsun’da yaşayan 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çekiyor. Babası tarafından ismi Recep Tayyip konulan genç ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden mezun oldu.
23 yaşındaki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon'daki gençlerle buluştuğu programda söz alarak soru sordu.
2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Erdoğan’ın isminden dolayı kimi insanların çok şaşırdığını kimilerinin ise fotoğraf çektirdiğini söyledi.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adaşı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adaşı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adaşı Recep Tayyip Erdoğan
© İHA

‘Babam Cumhurbaşkanı’nın ismini yaşatmak istedi’

İsminin veriliş hikâyesini anlatan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, “İsmim Recep Tayyip Erdoğan. 1988 doğumluyum. Ben 1998 yılı Ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Ben Recep ayında doğunca babam ‘ismi ile doğdu’ diyor. Cumhurbaşkanımızın ismini yaşatmam için Tayyip’i de kendisi ekliyor. Ondan sonra böyle devam ediyor” diye konuştu.

‘Kendisiyle o akşam çok güzel bir hatıramız oldu’

Gençlik buluşmalarında ismini söylediği andaki duyguları anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
“Trabzon’da gençlik buluşmalarında Cumhurbaşkanımıza gündemimizi meşgul eden bir soru sordum. Rusya-Ukrayna krizini sordum. O da sağ olsun çok güzel bir şekilde cevapladı. Ardından bir rica da bulundum. Kendisiyle 2002 yılında çektirdiğimiz bir çocukluk fotoğrafım vardı. Onu gösterdim. Kendisi de çok güzel karşıladı. ‘Hatıralarına sahip çıkman çok güzel’ dedi. Kendisiyle o akşam çok güzel bir hatıramız kalmış oldu. Cumhurbaşkanı’na kendimi tanıtırken ve soruyu sorarken yanına gittiğimde çok heyecanlıydım. İsmimi söylediğimde şaşırdı. Hatta bütün bir salon şaşırdı. Fotoğrafı gösterdiğimde ‘Burada kaç yaşındasın?’ dedi. Ben de ‘4’ deyince, ‘Uşak ne kadar büyümüş, biz de yaşlandık’ dedi. Salonda da çok güzel bir durum oldu.”
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, "Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, "Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" dedi.
© İHA

'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyunca hocalardan çok farklı tepkiler aldım'

Yaşadığı ilginç anılardan bahseden Erdoğan, şunları anlattı:

“Üniversitedeki hocam çok şaşırmıştı. Devlet kurumlarına gittiğimde ilk olarak şaşırıyorlar. Hastaneye gittiğimde randevu veren kişi ismimi sistemde görünce ‘galiba T.C.’yi yanlış girdim’ dedi. Güzel tepkiler oluyor. Tabii, kötü tepkiler de oluyor. İnsanların samimiyeti, sevgi dolu yaklaşımları çok daha güzel oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyunca üniversite hocalarından çok farklı tepkiler aldım. Tekkeköy’de bir halı saha var. Aradım halı sahayı adamla konuştum, servisi ayarladık. Oradaki kişi bana ‘Kimin adına rezerve edeceğiz’ dedi. Adama ismim Recep Tayyip Erdoğan dedim. Adam, ‘Dalga mı geçiyorsun kardeşim’ dedi ve telefonu suratıma kapattı. Ondan sonra maçı başka bir ağabeyimize ayarlattık. Maçtan sonra kimliği ağabeye gösterince o da ‘nereden bileyim, beni Recep Tayyip Erdoğan isminde kaç kişi arıyor’ dedi. Fotoğraf çektirdik ve güzel bir anı kaldı.”

'İsmini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum'

Cumhurbaşkanı sevgisinden söz eden Erdoğan şunları söyledi:
“Bir lider düşünün; gittiği her uluslararası alanda parmakla gösterilen, etkilenen değil etkileyen, ülkenin son 20 senelik tarihine adını altın harflerle yazdırmış, hatta son 20 senede 80 senelik atılımlar yapmış bir Cumhurbaşkanıdır. İBB seçimlerinden sonra o zamanki insanların tabiri ile çöplük olarak tabir edilen İstanbul’u yaşanabilir bir hale getiren bir Cumhurbaşkanıdır.”
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